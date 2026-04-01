СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину - РИА Новости, 01.04.2026
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину
Экс-глава Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм опустошена и застигнута врасплох распространившимися в СМИ новостями о том, что ее супруг... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T01:02:00+03:00
2026-04-01T01:02:00+03:00
2026-04-01T11:27:00+03:00
https://ria.ru/20260311/ssha-2079849072.html
https://ria.ru/20260128/napadenie-2070682120.html
в мире, сша, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство внутренней безопасности США
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину
Daily Mail: Кристи Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Экс-глава Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм опустошена и застигнута врасплох распространившимися в СМИ новостями о том, что ее супруг Брайан переодевается в женский образ и обменивается фото с трансвеститами, сообщает газета Daily Mail
со ссылкой на представителя Ноэм.
Во вторник Daily Mail опубликовала результаты своего расследования, в ходе которого выяснила, что Брайан Ноэм переодевается в женскую одежду и надевает огромную накладную грудь, чтобы общаться в интернете с трансвеститами. Кроме того, утверждается, что он "платил артистам эротического жанра за непристойные разговоры". Когда корреспонденты Daily Mail связались с мужчиной по телефону, он не отрицал, что вел откровенные разговоры или делился фотографиями, на которых был одет как женщина.
"Ноэм опустошена. Семья была застигнута врасплох, и они просят о соблюдении конфиденциальности и молитвах в этот момент", — приводит издание слова представителя Ноэм.
Президент США Дональд Трамп
в комментарии газете заявил, что был удивлен, узнав, что семья Ноэм не опровергла эту информацию.
"Они подтвердили это? Ух ты, мне очень жаль семью, если это так, это очень плохо... Я ничего не видел. Я ничего об этом не знаю. Это очень жаль, но я просто ничего об этом не знаю", — сказал Трамп в телефонном разговоре.
В начале марта президент США заявил о назначении нового главы Министерства внутренней безопасности США
вместо Кристи Ноэм на фоне инцидентов во время рейдов по борьбе с нелегальной миграцией.