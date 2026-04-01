СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-глава Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм опустошена и застигнута врасплох распространившимися в СМИ новостями о том, что ее супруг Брайан переодевается в женский образ и обменивается фото с трансвеститами, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя Ноэм.

Во вторник Daily Mail опубликовала результаты своего расследования, в ходе которого выяснила, что Брайан Ноэм переодевается в женскую одежду и надевает огромную накладную грудь, чтобы общаться в интернете с трансвеститами. Кроме того, утверждается, что он "платил артистам эротического жанра за непристойные разговоры". Когда корреспонденты Daily Mail связались с мужчиной по телефону, он не отрицал, что вел откровенные разговоры или делился фотографиями, на которых был одет как женщина.

"Ноэм опустошена. Семья была застигнута врасплох, и они просят о соблюдении конфиденциальности и молитвах в этот момент", — приводит издание слова представителя Ноэм.

Президент США Дональд Трамп в комментарии газете заявил, что был удивлен, узнав, что семья Ноэм не опровергла эту информацию.

"Они подтвердили это? Ух ты, мне очень жаль семью, если это так, это очень плохо... Я ничего не видел. Я ничего об этом не знаю. Это очень жаль, но я просто ничего об этом не знаю", — сказал Трамп в телефонном разговоре.