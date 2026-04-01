Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 01.04.2026 (обновлено: 11:27 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/novosti-2084152933.html
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину - РИА Новости, 01.04.2026
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину
Экс-глава Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм опустошена и застигнута врасплох распространившимися в СМИ новостями о том, что ее супруг... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T01:02:00+03:00
2026-04-01T11:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство внутренней безопасности сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994376316_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21de54425512027c72e9001108de5355.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079849072.html
https://ria.ru/20260128/napadenie-2070682120.html
сша
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994376316_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3affa3d598df1734195f3a5b77df36db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство внутренней безопасности США
СМИ: Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину

Daily Mail: Кристи Ноэм опустошена новостями, что ее муж переодевается в женщину

© AP Photo / Susan WalshКристи Ноэм
Кристи Ноэм - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Кристи Ноэм. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экс-глава Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Кристи Ноэм опустошена и застигнута врасплох распространившимися в СМИ новостями о том, что ее супруг Брайан переодевается в женский образ и обменивается фото с трансвеститами, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя Ноэм.
Во вторник Daily Mail опубликовала результаты своего расследования, в ходе которого выяснила, что Брайан Ноэм переодевается в женскую одежду и надевает огромную накладную грудь, чтобы общаться в интернете с трансвеститами. Кроме того, утверждается, что он "платил артистам эротического жанра за непристойные разговоры". Когда корреспонденты Daily Mail связались с мужчиной по телефону, он не отрицал, что вел откровенные разговоры или делился фотографиями, на которых был одет как женщина.
Генпрокурор США Пэм Бонди - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Генпрокурор США тайно переехала на военную базу, пишут СМИ
11 марта, 06:12
"Ноэм опустошена. Семья была застигнута врасплох, и они просят о соблюдении конфиденциальности и молитвах в этот момент", — приводит издание слова представителя Ноэм.
Президент США Дональд Трамп в комментарии газете заявил, что был удивлен, узнав, что семья Ноэм не опровергла эту информацию.
"Они подтвердили это? Ух ты, мне очень жаль семью, если это так, это очень плохо... Я ничего не видел. Я ничего об этом не знаю. Это очень жаль, но я просто ничего об этом не знаю", — сказал Трамп в телефонном разговоре.
В начале марта президент США заявил о назначении нового главы Министерства внутренней безопасности США вместо Кристи Ноэм на фоне инцидентов во время рейдов по борьбе с нелегальной миграцией.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В США напали на критикующую Трампа конгрессвумен
28 января, 05:44
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство внутренней безопасности США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала