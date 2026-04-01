МИД будет добиваться освобождения Анны Новиковой, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для...
Захарова: МИД и посольство в Париже будут добиваться освобождения Анны Новиковой
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения россиянки Анны Новиковой, задержанной в ноябре во Франции.
«
"МИД России и посольство России
во Франции
в рамках своих полномочий будут последовательно предпринимать все усилия для скорейшего освобождения Анны Новиковой", - сообщила Захарова
в ходе брифинга.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса
SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С Новиковой были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины
Вячеслав П.
По данным газеты, которая ссылалась на прокуратуру, задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.