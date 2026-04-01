Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне - РИА Новости, 01.04.2026
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
Погибший в Нижнекамске пожарный Марат Назипов совмещал работу с учебой на юридическом факультете, он собирался стать следователем, рассказала РИА Новости его... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:32:00+03:00
2026-04-01T16:32:00+03:00
2026-04-01T16:37:00+03:00
нижневартовск
россия
нижнекамск
происшествия, нижневартовск, россия, нижнекамск, алексей кузнецов, нижнекамскнефтехим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Нижнекамск, Алексей Кузнецов, Нижнекамскнефтехим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
Погибший в Нижнекамске пожарный хотел стать следователем
КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Погибший в Нижнекамске пожарный Марат Назипов совмещал работу с учебой на юридическом факультете, он собирался стать следователем, рассказала РИА Новости его мать Лейла Назипова.
По ее словам, сын после школы, как и мечтал, попал на службу в военно-морской флот, но после решил сменить направление и поступил на юридический факультет.
"Сказал: хочу, наверное, быть следователем. Я ему сказала, конечно, мы тебя поддержим. И вот он выбрал учебное заведение, поступил. В следственном комитете помощником следователя по ночам работал. А потом перевелся в вуз поближе к дому и здесь устроился спасателем. Он окончил пять курсов, поступил в магистратуру, у него скоро очередная сессия должна была начаться", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, сын работал спасателем почти 5 лет и был на хорошем счету у руководства.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим
" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС
. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов
сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы. На данный момент 22 человека госпитализированы в медучреждения Нижнекамска
, Казани
и Москвы
.