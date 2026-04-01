Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне - РИА Новости, 01.04.2026
16:32 01.04.2026 (обновлено: 16:37 01.04.2026)
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне - РИА Новости, 01.04.2026
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне
Погибший в Нижнекамске пожарный Марат Назипов совмещал работу с учебой на юридическом факультете, он собирался стать следователем, рассказала РИА Новости его... РИА Новости, 01.04.2026
происшествия, нижневартовск, россия, нижнекамск, алексей кузнецов, нижнекамскнефтехим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Россия, Нижнекамск, Алексей Кузнецов, Нижнекамскнефтехим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мать погибшего в Нижнекамске пожарного рассказала о сыне

Погибший в Нижнекамске пожарный хотел стать следователем

КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Погибший в Нижнекамске пожарный Марат Назипов совмещал работу с учебой на юридическом факультете, он собирался стать следователем, рассказала РИА Новости его мать Лейла Назипова.
По ее словам, сын после школы, как и мечтал, попал на службу в военно-морской флот, но после решил сменить направление и поступил на юридический факультет.
"Сказал: хочу, наверное, быть следователем. Я ему сказала, конечно, мы тебя поддержим. И вот он выбрал учебное заведение, поступил. В следственном комитете помощником следователя по ночам работал. А потом перевелся в вуз поближе к дому и здесь устроился спасателем. Он окончил пять курсов, поступил в магистратуру, у него скоро очередная сессия должна была начаться", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, сын работал спасателем почти 5 лет и был на хорошем счету у руководства.
Во вторник на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" произошло возгорание, в результате погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы. На данный момент 22 человека госпитализированы в медучреждения Нижнекамска, Казани и Москвы.
В Нижнекамске объявили трехдневный траур после пожара
1 апреля, 08:22
 
ПроисшествияНижневартовскРоссияНижнекамскАлексей КузнецовНижнекамскнефтехимМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
