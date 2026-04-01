В Нижнекамске создали оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП

КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Нижнекамске для координации действий по ликвидации последствий ЧП на "Нижнекамскнефтехиме", сообщил мэр города Радмир Беляев.
Во вторник на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших были доставлены в больницы. В МЧС РФ сообщали, что при ликвидации ЧП погиб спасатель, еще трое пострадали.
"По поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в Нижнекамск оперативно прибыл премьер-министр республики Алексей Песошин. На месте создан оперативный штаб, который координирует все действия по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим", - написал Беляев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация находится на контроле федерального центра.
"Вчера в республиканской клинической больнице пострадавших лично посетил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, в Нижнекамск был оперативно отправлен спецборт МЧС для пострадавших. Верим в профессионализм наших врачей, надеемся на скорейшее восстановление пострадавших", - добавил мэр Нижнекамска.
