Французский министр выступил против миссии НАТО в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Североатлантический альянс предназначен для обеспечения безопасности в Евроатлантическом регионе, и проведение им операции в Ормузском проливе стало бы нарушением международного права, заявила министр-делегат вооруженных сил Франции Алис Руфо.
"Напомню, что НАТО - это военный альянс, призванный обеспечивать безопасность евроатлантического региона. Он не предназначен для проведения силовой операции в Ормузском проливе, которая (в случае ее проведения нарушила бы – ред.) нормы международного права", - заявила Руфо на полях форума "Войны и мир" в Париже.
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о кризисе
1 апреля, 14:46
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с мировым океаном.