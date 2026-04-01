Французский министр выступил против миссии НАТО в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Североатлантический альянс предназначен для обеспечения безопасности в Евроатлантическом регионе, и проведение им операции в Ормузском проливе стало бы нарушением международного права, заявила министр-делегат вооруженных сил Франции Алис Руфо.