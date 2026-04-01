17:25 01.04.2026
Французский министр выступил против миссии НАТО в Ормузском проливе
Французский министр выступил против миссии НАТО в Ормузском проливе
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Французский министр выступил против миссии НАТО в Ормузском проливе

Министр Руфо: Миссия НАТО в Ормузском проливе может нарушить международное право

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Североатлантический альянс предназначен для обеспечения безопасности в Евроатлантическом регионе, и проведение им операции в Ормузском проливе стало бы нарушением международного права, заявила министр-делегат вооруженных сил Франции Алис Руфо.
"Напомню, что НАТО - это военный альянс, призванный обеспечивать безопасность евроатлантического региона. Он не предназначен для проведения силовой операции в Ормузском проливе, которая (в случае ее проведения нарушила бы – ред.) нормы международного права", - заявила Руфо на полях форума "Войны и мир" в Париже.
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о кризисе
1 апреля, 14:46
Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, связывающий Персидский залив с мировым океаном.
Захарова заявила о растерянности зачинщиков операции против Ирана
1 апреля, 16:45
 
