17:01 01.04.2026
БПЛА ВСУ не должны вторгаться в страны НАТО, заявило Минобороны Финляндии
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен после падения украинских дронов в стране заявил Киеву, что беспилотники ВСУ не должны вторгаться с страны НАТО. РИА Новости, 01.04.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен после падения украинских дронов в стране заявил Киеву, что беспилотники ВСУ не должны вторгаться с страны НАТО.
"Мое послание украинскому министру (обороны Михаилу Федорову - ред.) заключалось в том, что беспилотники не должны заходить на территорию Финляндии или других стран НАТО", - написал Хяккянен в соцсети X.
Власти Финляндии сообщили 29 марта, что два БПЛА упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция позднее заявила, что обезвредила один из дронов, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас. Во вторник финская погранохрана обнаружила еще один беспилотник - на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
В Финляндии оценили готовность страны к войне
31 марта, 08:12
 
