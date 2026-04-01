НАТО переживает кризис, от которого не сможет оправиться, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке и нарастающих угроз со стороны президента США Дональда Трампа переживает один из глубочайших кризисов, от которого, вероятно, не сможет полностью оправиться, пишет испанская газета Mundo со ссылкой на источники в альянсе.
По сообщению Mundo, раскол усилился после заявлений США в отношении Гренландии, начала конфликта на Ближнем Востоке, а также решения генсека НАТО Марка Рютте полностью сблизиться с Вашингтоном.
"Сейчас трудно поверить, что альянс сможет полностью оправиться от глубокого кризиса, который он переживает. Раны глубоки и продолжают увеличиваться, и различные источники... уверяют, что ситуация очень серьезная и, откровенно говоря, серьезнее, чем во время предыдущих кризисов", - пишет издание.
Ранее Трамп назвал НАТО "бумажным тигром" без участия США, подвергнув союзников по военному блоку резкой критике за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном и операциях по разблокировке Ормузского пролива. Германия и Франция уже отказались поддержать эту инициативу, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направлять туда флот.
Шеф Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном.