В Москве 10 апреля пройдет выставка "Со звездами к звездам"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Выставку "Со звездами к звездам", посвященную героям-фронтовикам, ставшим создателями и первопроходцами советской космонавтики, представят 10 апреля в Музее Г.О.Р.А. в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея Победы.

"Выставка посвящена создателям и первопроходцам советской космонавтики, чей путь начинался на фронтах Великой Отечественной – в окопах, за штурвалом самолетов, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде и глубоком тылу. Они горели в подбитых самолетах, выходили из окружения, теряли товарищей, а спустя годы - оказались у стартовых столов Байконура, у кульманов конструкторских бюро, в кабинах космических кораблей", - говорится в сообщении.

Константин Феоктистов - летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Стал первым в мире гражданским космонавтом в составе первого группового экипажа (вместе с Владимиром Комаровым иБорисом Егоровым), который 12-13 октября 1964 года совершил полёт на космическом корабле "Восход-1".

Заведующий станцией космических лучей при Якутской научно-исследовательской базе АН СССР Юрий Георгиевич Шафер (справа) с коллегой в свободное от работы время в свободное от работы время увлекаются рыбалкой.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Будущий космонавт, ученик военизированной железнодорожной части Владимир Александрович Шаталов (в 1941 году полтора месяца участвовал в обороне Ленинграда, вместе с отцом был в составе ремонтно-восстановительного поезда "Связьрем-1").

В рамках экспозиции будут представлены фотографии летчиков-космонавтов, военных испытателей, ученых, выдающихся конструкторов, специалистов, готовивших космонавтов к полетам. Материалы для выставки были собраны из фондов Музея Победы, а также предоставлены информационным агентством РИА Новости.

Гости музея смогут узнать о Георгии Береговом - единственном дважды Герое Советского Союза, который получил первую "Золотую Звезду" за боевые вылеты на фронте, а вторую - за полет на орбиту, о судьбе Константина Феоктистова, юного разведчика, выжившего после расстрела, а спустя два десятилетия проектировавшего первый многоместный корабль и полетевшего в космос. Всего на выставке оживут истории 21 героя-фронтовика, чья судьба затем была связана с космосом.