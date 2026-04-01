В Москве 10 апреля пройдет выставка "Со звездами к звездам"
22:52 01.04.2026 (обновлено: 16:20 02.04.2026)
В Москве 10 апреля пройдет выставка "Со звездами к звездам"
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в гостях у Генерального конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева и его жены Нины Ивановны на даче "Явейная" в Сочи. Архивное фото
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в гостях у Генерального конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева и его жены Нины Ивановны на даче "Явейная" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Выставку "Со звездами к звездам", посвященную героям-фронтовикам, ставшим создателями и первопроходцами советской космонавтики, представят 10 апреля в Музее Г.О.Р.А. в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея Победы.
"Выставка посвящена создателям и первопроходцам советской космонавтики, чей путь начинался на фронтах Великой Отечественной – в окопах, за штурвалом самолетов, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде и глубоком тылу. Они горели в подбитых самолетах, выходили из окружения, теряли товарищей, а спустя годы - оказались у стартовых столов Байконура, у кульманов конструкторских бюро, в кабинах космических кораблей", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Будущий космонавт, ученик военизированной железнодорожной части Владимир Александрович Шаталов (в 1941 году полтора месяца участвовал в обороне Ленинграда, вместе с отцом был в составе ремонтно-восстановительного поезда "Связьрем-1").
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Будущий космонавт, ученик военизированной железнодорожной части Владимир Александрович Шаталов (в 1941 году полтора месяца участвовал в обороне Ленинграда, вместе с отцом был в составе ремонтно-восстановительного поезда "Связьрем-1").
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Будущий космонавт, курсант авиационного училища Владимир Александрович Шаталов с отцом Александром Борисовичем Шаталовым.
Заведующий станцией космических лучей при Якутской научно-исследовательской базе АН СССР Юрий Георгиевич Шафер (справа) с коллегой в свободное от работы время увлекаются рыбалкой.
Якутская АССР. Лаборатория космических лучей Якутского филиала АН СССР в составе Якутской научно-исследовательской базы Академии наук СССР (Институт космофизических исследований и аэрономии АН СССР). Молодой якутский ученый-космофизик Дмитрий Красильников во время наблюдения временных вариаций космических лучей сверхвысоких энергий на экспериментальной комплексной установке "ШАЛ" (широкие атмосферные ливни).
Младший научный сотрудник станции космических лучей при Якутской научно-исследовательской базе АН СССР Дмитрий Данилович Красильников в свободное от работы время увлекается охотой.
Конструктор реактивных пусковых установок, ракетно-космических и боевых стартовых комплексов, академик АН СССР Владимир Павлович Бармин.
Алексей Леонов и Павел Беляев - летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза, экипаж космического корабля "Восход-2" (слева направо).
Встреча участников экспедиции парохода "Челюскин" на Красной площади. Командир авиационного отряда, спасший членов экипажа и пассажиров парохода "Челюскин" Николай Петрович Каманин (слева) и руководитель экспедиции начальник Главсевморпути Отто Юльевич Шмидт. 1934 год.
Константин Феоктистов - летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза. Стал первым в мире гражданским космонавтом в составе первого группового экипажа (вместе с Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым), который 12-13 октября 1964 года совершил полёт на космическом корабле "Восход-1".
Космонавт, герой Советского Союза Владимир Шаталов.
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой.
Константин Петрович Феоктистов (1926-2009) - летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, доктор технических наук.
Космонавт Павел Иванович Беляев во время подготовки к полету в космос.
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, командир корабля "Союз-2" Георгий Тимофеевич Добровольский.
В рамках экспозиции будут представлены фотографии летчиков-космонавтов, военных испытателей, ученых, выдающихся конструкторов, специалистов, готовивших космонавтов к полетам. Материалы для выставки были собраны из фондов Музея Победы, а также предоставлены информационным агентством РИА Новости.
Гости музея смогут узнать о Георгии Береговом - единственном дважды Герое Советского Союза, который получил первую "Золотую Звезду" за боевые вылеты на фронте, а вторую - за полет на орбиту, о судьбе Константина Феоктистова, юного разведчика, выжившего после расстрела, а спустя два десятилетия проектировавшего первый многоместный корабль и полетевшего в космос. Всего на выставке оживут истории 21 героя-фронтовика, чья судьба затем была связана с космосом.
Советский учёный, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основатель практической космонавтики, академик Сергей Павлович Королев.
Подготовка экипажа космического корабля "Союза-11" к полету, назначенному на 6 июня 1971 года (слева направо): бортинженер Владислав Волков, командир корабля Георгий Добровольский, инженер-исследователь Виктор Пацаев. Космодром Байконур, Казахская ССР. Экипаж погиб 30 июня 1971 года при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата.
Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией. Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Николай Петрович Каманин (второй справа), командир сводного батальона летчиков в составе сводного полка 2-го Украинского фронта, на Параде Победы.
Летчик-космонавт СССР Георгий Береговой и генерал-полковник авиации, заместитель начальника Главного штаба ВВС Николай Каманин (слева направо).
Сергей Королев сидит в кабине планера "Коктебель", слева - инженер Сергей Люшин, справа - летчик Константин Арцеулов. Планер "Коктебель" разработан Сергеем Королевым совместно с Сергеем Люшиным, построен в 1929 году в Москве. Фото из архива Издательства АПН.
Подполковник Георгий Тимофеевич Добровольский - летчик-космонавт СССР, командир корабля "Союз-11" с дочерью Натальей.
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос.
Герой Советского Союза, летчик, командир эскадрильи 671-го штурмового авиационного полка во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Георгий Береговой и инженер его эскадрильи, земляк и товарищ, прошедший с ним всю войну, Виктор Бахтин.
Члены отряда космонавтов подполковник Павел Беляев (справа) и летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на летном поле аэродрома Киржач Владимирской области перед тренировочным прыжком с парашютом.
Курсант Ворошиловградской школы военных летчиков имени Пролетариата Донбасса Георгий Береговой, Украинская ССР.
Николай Петрович Каманин (1908-1982), летчик, Герой Советского Союза, командир авиационного отряда по спасению экипажа и пассажиров парохода "Челюскин".
Выставка "Со звездами к звездам" будет работать с 10 до 30 апреля.
Музей "Главные Оружейные Реликвии Армии" (Музей Г.О.Р.А.) - это одна из крупнейших в России коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны под открытым небом. В уникальных тематических локациях представлено более 400 раритетных экспонатов — от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей.
