В Москве начался сезон летних веранд кафе и ресторанов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сезон летних веранд кафе и ресторанов начался в Москве и продлится до 1 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

Там уточнили, что если предприниматель планирует обустроить подобную площадку, ее нужно внести в городскую схему размещения. Сегодня в этом документе представлено свыше пяти тысяч столичных заведений - почти каждое пятое.

"Летние веранды - часть облика современной Москвы. Они привлекают горожан и туристов своей атмосферой и уютом. За последний год их количество в схеме размещения выросло более чем на 20%", - отметила заммэра столицы Наталья Сергунина , слова которой приводит пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что на динамику повлияло и появление в 2025 на портале mos.ru услуги по упрощенному согласованию сезонных объектов. Теперь для простых конструкций, не требующих монтажа оборудования, это предлагают делать в уведомительном порядке - при определенных условиях. Например, на верандах должны находиться только зонты, столы, стулья и компактные элементы цветочного оформления.

"Кроме того, город предоставляет рестораторам возможность сохранять такие сезонные площадки и в холодные месяцы, благодаря чему владельцы заведений экономят на установке и демонтаже объектов", - подчеркнули в пресс-службе.