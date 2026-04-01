Саратовская пенсионерка потеряла миллион рублей, поверив в замену домофона

САРАТОВ, 1 апр - РИА Новости. Саратовская пенсионерка потеряла более миллиона рублей, поверив в сообщение мошенников о замене домофона и последующие советы о необходимости "задекларировать" сбережения, сообщили в региональном ГУМВД.
В отдел полиции обратилась 78-летняя жительница Заводского района Саратова. Она пояснила, что 17 марта ей позвонил неизвестный и сообщил, что в доме будет проходить замена домофона, поэтому нужно продиктовать персональные данные, а на следующий день подойти к подъезду за новыми ключами.
"Придя в указанное время, пенсионерка узнала от соседей, что никому подобный звонок больше не поступал, в связи с чем подумала, что стала жертвой мошенников. Однако когда позже горожанке позвонила "сотрудница" МФЦ и сообщила, что ее данными завладел некий мужчина, находящийся в федеральном розыске, она все равно ей поверила. Незнакомка соединила женщину якобы с юристом, который предложил "задекларировать" имеющиеся сбережения", - описали уловки мошенников в пресс-службе главка.
В итоге пенсионерка через банкомат в торговом центре перечислила на неизвестные счета 1,08 миллиона рублей из личных сбережений. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
В марте в МВД РФ сообщали, что "замена домофона" является одним из самых распространённых предлогов, с которого начинается мошенническая атака.