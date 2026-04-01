В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рассылки, "обещающие бесплатные удовольствия", на деле оказываются обманом, жертвовать на храмы и нуждающимся нужно через официальные сайты или лично в храме, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он также призвал жертвовать на Церковь "только проверенным способом". "Например, можно пожертвовать нуждающимся через церковную платформу "Поможем" (сайт mirom.help) или участвовать в других проектах Церкви - о них можно почитать на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности. Еще один надежный способ - жертвовать непосредственно на храм, прихожанином которого являешься, и делать это лично в храме", - заключил собеседник агентства.