https://ria.ru/20260401/moshenniki-2084165384.html
В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой
РИА Новости, 04.04.2026
2026-04-01T04:28:00+03:00
2026-04-04T08:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Рассылки, "обещающие бесплатные удовольствия", на деле оказываются обманом, жертвовать на храмы и нуждающимся нужно через официальные сайты или лично в храме, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Мошенники начали рассылать верующим, пенсионерам и социально незащищенным гражданам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. Там отметили, что в преддверии Пасхи
у россиян наблюдается религиозный подъем, есть традиция заниматься благотворительностью. В "Мошеловке" посоветовали делать пожертвования только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий.
"Призываю верующих не поддаваться на мошеннические рассылки, обещающие какие-то бесплатные удовольствия, а на деле оканчивающиеся обманом. В Церкви периодически обновляют список лжесвященников и мошенников, которые собирают деньги якобы на Церковь или поминовения. Список опубликован на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе "Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет", - сказал Кипшидзе
.
Он также призвал жертвовать на Церковь "только проверенным способом". "Например, можно пожертвовать нуждающимся через церковную платформу "Поможем" (сайт mirom.help) или участвовать в других проектах Церкви - о них можно почитать на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности. Еще один надежный способ - жертвовать непосредственно на храм, прихожанином которого являешься, и делать это лично в храме", - заключил собеседник агентства.