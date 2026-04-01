Мошенники обманывают сотрудников при помощи "кружочков" якобы от начальства

ТОКИО, 1 апр – РИА Новости. Мошенники не только могут написать в чат или позвонить жертве с поддельного аккаунта ее руководителя, но и отправить видео, используя дипфейк начальника для большей достоверности, рассказал РИА Новости генеральный директор антивирусной компании "Доктор Веб" Борис Шаров.

По его словам, использованием поддельного аккаунта с фото руководителя и попытками узнать таким образом внутреннюю информацию о компании или личную информацию сотрудника уже никого не удивишь

"Наиболее изощренные способы, с которыми мы сталкивались, это якобы попытка отправить сотруднику короткое видео, так называемый "кружочек", с дипфейком руководителя. Как будто бы руководитель срочно хочет связаться, но по каким-то причинам у него не получается. Завоевав доверие сотрудника, мошенник просит его перезвонить по определенному номеру и таким образом выводит на "куратора". Цель достигнута", - рассказал Шаров агентству.

Он добавил, что в таких условиях, казалось бы, сложно найти способы защиты. Одними беседами о необходимости бдительности и перепроверок результата добиться сложно.

"На мой взгляд, очень многое зависит от самого руководителя. Например, можно ввести систему ежедневных паролей. Главное, чтобы сотрудники взяли за правило задавать проверочный вопрос своему начальнику, если общение идет не лично. Самих паролей можно и не вводить, но приучить сотрудников задавать вопрос руководителю имеет смысл. Начальник к этому будет готов, а мошенник начнет нервничать, сбиваться и тем сам себя выдаст", - подчеркнул генеральный директор " Доктор Веб ".