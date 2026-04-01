03:42 01.04.2026
Мошенники обманывают сотрудников при помощи "кружочков" якобы от начальства
Мошенники обманывают сотрудников при помощи "кружочков" якобы от начальства
Доктор Веб
Мошенники обманывают сотрудников при помощи "кружочков" якобы от начальства

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
ТОКИО, 1 апр – РИА Новости. Мошенники не только могут написать в чат или позвонить жертве с поддельного аккаунта ее руководителя, но и отправить видео, используя дипфейк начальника для большей достоверности, рассказал РИА Новости генеральный директор антивирусной компании "Доктор Веб" Борис Шаров.
По его словам, использованием поддельного аккаунта с фото руководителя и попытками узнать таким образом внутреннюю информацию о компании или личную информацию сотрудника уже никого не удивишь
Заграничный паспорт
Мошенники начали предлагать ускоренное получение загранпаспорта
31 марта, 10:30
"Наиболее изощренные способы, с которыми мы сталкивались, это якобы попытка отправить сотруднику короткое видео, так называемый "кружочек", с дипфейком руководителя. Как будто бы руководитель срочно хочет связаться, но по каким-то причинам у него не получается. Завоевав доверие сотрудника, мошенник просит его перезвонить по определенному номеру и таким образом выводит на "куратора". Цель достигнута", - рассказал Шаров агентству.
Он добавил, что в таких условиях, казалось бы, сложно найти способы защиты. Одними беседами о необходимости бдительности и перепроверок результата добиться сложно.
"На мой взгляд, очень многое зависит от самого руководителя. Например, можно ввести систему ежедневных паролей. Главное, чтобы сотрудники взяли за правило задавать проверочный вопрос своему начальнику, если общение идет не лично. Самих паролей можно и не вводить, но приучить сотрудников задавать вопрос руководителю имеет смысл. Начальник к этому будет готов, а мошенник начнет нервничать, сбиваться и тем сам себя выдаст", - подчеркнул генеральный директор "Доктор Веб".
Нелишней мерой профилактики мошенничества является и введение в практику перепроверки на различных внутрикорпоративных уровнях заданий и вопросов, поступивших от "руководства". Этот простой способ, считает Шаров, может уберечь от больших неприятностей и компанию, и ее сотрудников.
Телефон
Мошенники нацелились на россиян, которые ездят за границу
30 марта, 10:09
 
