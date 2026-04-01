Украинские военкомы проводят мобилизацию во время ложной эвакуации

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов первыми приезжают на ложные вызовы о минировании и во время эвакуации граждан проводят мобилизационные действия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сотрудники украинских военкоматов одними из первых прибывали на ложные сообщения о минировании университетов, институтов и школ 29 и 30 марта, на что обратили внимание украинские интернет-пользователи.