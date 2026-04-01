Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ на Добропольском направлении

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик, на котором запечатлено уничтожение российскими бойцами группировки "Центр" колонны ВСУ, которая пыталась прорвать оборону на добропольском направлении.

На кадрах видны снятые российскими дронами передвижения украинских военных через лесополосу, а также взрывы, произошедшие в результате нанесения по ним ударов. В ведомстве отметили, что боевики собирались контратаковать на добропольском направлении.