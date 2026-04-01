МИД призвал Париж немедленно освободить россиянку Анну Новикову

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская сторона призывает руководство Франции немедленно освободить россиянку Анну Новикову и положить конец преследованию за озвучивание правды о событиях на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обращаемся к французским властям с призывом немедленно освободить Анну Новикову. Мы настаиваем, что следует немедленно прекратить репрессии в отношении лиц, вся вина которых заключается в высказывании мнения, не совпадающего с официальной версией Парижа. Необходимо положить конец преследованию людей, которые рассказывают своими словами, как умеют, правду о том, что видят на Украине", - сказала она в ходе брифинга.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября 2025 года газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П. По данным газеты, которая ссылалась на прокуратуру, задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.