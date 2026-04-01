"Металлург" обыграл "Сибирь" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
19:13 01.04.2026
"Металлург" обыграл "Сибирь" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
"Металлург" обыграл "Сибирь" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
"Металлург" обыграл "Сибирь" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" и вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T19:13:00+03:00
хоккей
спорт
даниил вовченко
андрей разин
металлург (магнитогорск)
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
кубок гагарина
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008750605_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_028b65cc12fe8512c33e0d843a431edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил вовченко, андрей разин, металлург (магнитогорск), сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл), кубок гагарина
Хоккей, Спорт, Даниил Вовченко, Андрей Разин, Металлург (Магнитогорск), Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
"Металлург" обыграл "Сибирь" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

"Металлург" победил "Сибирь" и пробился во второй раунд плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" и вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Пятая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Шайбу забросил Даниил Вовченко на 23-й минуте.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
1 : 0
Сибирь
02:55 • Даниил Вовченко
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Металлурга" Александр Смолин отразил 24 броска и оформил свой первый шатаут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и пятый в карьере в КХЛ.
Итоговый счет в серии - 4-1 в пользу "Металлурга". Следующий соперник команды Андрея Разина определится позднее, им станет клуб Западной конференции.
"Металлург" по итогам регулярного чемпионата выиграл Кубок континента. "Сибирь" стала восьмой на Востоке.
