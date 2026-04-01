11:44 01.04.2026
Медведчук объяснил турне Зеленского по странам Персидского залива
Медведчук объяснил турне Зеленского по странам Персидского залива
Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива в поисках путей отхода на случай бегства с Украины, но от ответственности ему не уйти,... РИА Новости, 01.04.2026
В мире, Персидский залив, Украина, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Медведчук: Зеленский на Ближнем Востоке искал пути отхода при бегстве с Украины

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива в поисках путей отхода на случай бегства с Украины, но от ответственности ему не уйти, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Зеленский на прошлой неделе совершил турне по Ближнему Востоку. Он посетил саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию. Ранее он предложил странам Персидского залива, где обострилась обстановка из-за операции США и Израиля против Ирана, некие украинские перехватчики дронов, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом взамен он выпрашивал ракеты Patriot.
"Визиты нелегитимного в Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию на самом деле — поиск отходов в случае бегства из страны. Зеленский сам указал те страны, где у него спрятаны коррупционные деньги. Без этих огромных тайных счетов его бы в арабских странах никто и на порог бы не пустил", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его мнению, Зеленский хочет всех обмануть, но у него ничего не получится.
"Слишком много он везде напакостил, слишком многих обманул, слишком много украл, поэтому и пытается сейчас обустроить запасной аэродром в арабском мире. Но от ответственности ему не скрыться, как бы он сейчас ни изощрялся", - добавил Медведчук.
Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее поделился мнением с РИА Новости, что Зеленский, предлагая помощь странам Ближнего Востока в борьбе с дронами, преследует личные интересы по защите элитной недвижимости в регионе, принадлежащей ему и его окружению.
