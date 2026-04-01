Медведчук объяснил турне Зеленского по странам Персидского залива

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива в поисках путей отхода на случай бегства с Украины, но от ответственности ему не уйти, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Слишком много он везде напакостил, слишком многих обманул, слишком много украл, поэтому и пытается сейчас обустроить запасной аэродром в арабском мире. Но от ответственности ему не скрыться, как бы он сейчас ни изощрялся", - добавил Медведчук.