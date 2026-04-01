МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Россия сегодня" станет организатором медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в 2026 году.

"Определить единственными исполнителями осуществляемых Минцифры России в 2026 году закупок услуг: предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" — в части проведения медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире", — говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина.

Ежегодно на форуме обсуждают наиболее актуальные вопросы медиасферы в странах СНГ. Мероприятие, которое состоится в этом году, станет уже пятым. Оно направлено на укрепление профессиональных контактов и развитие устойчивых национальных СМИ в быстро меняющуюся цифровую эпоху.