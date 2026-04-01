В "Балтике" назвали Батракова, Кисляка и Тюкавина штучным товаром

Ранее Батраков и Кисляк вошли в топ-10 самых дорогостоящих полузащитников, выступающих за пределами пяти ведущих европейских лиг, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Стоимость 20-летнего Батракова оценивается организацией в 35,5 миллиона евро, он занимает девятое место в рейтинге. 20-летний Кисляк расположился на десятом месте со стоимостью 34,8 миллиона.

"Кисляк, Батраков, Тюкавин, до этого был (Арсен) Захарян - это все явление, штучный товар. Чаще всего такие футболисты - продукты сильных академий. Для того, чтобы это также работало в Калининграде, в "Балтике", нужно, чтобы академия функционировала так же эффективно, как эти ведущие организации. Думаю, все идет оттуда", - сказал Маргарян.