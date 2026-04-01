В Карелии пропал очередной лыжник, пишут СМИ
В Карелии пропал очередной лыжник, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
В Карелии пропал очередной лыжник, пишут СМИ
Третий за последние месяцы лыжник-любитель пропал в Карелии, его ищут уже четвертый день, сообщает Life. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T09:27:00+03:00
2026-04-01T09:27:00+03:00
2026-04-01T09:52:00+03:00
В Карелии пропал очередной лыжник, пишут СМИ
Life: в Карелии пропал третий с начал года лыжник-любитель
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Третий за последние месяцы лыжник-любитель пропал в Карелии, его ищут уже четвертый день, сообщает Life.
По данным источника, 51-летний житель Петрозаводска по имени Олег вышел на лыжную прогулку в субботу на Онежском озере. Мужчина добрался до места на машине, где оставил вещи, еду, воду и телефон. Дома его ждут супруга, с которой они в браке 30 лет, и 15-летняя дочь. По словам жены, проблем со здоровьем у мужчины нет.
В марте в Лахденпохском районе Карелии ушел на лыжную прогулку и не вернулся питерский дирижер Петр Гайдуков. Мужчина сбился с пути и замерз насмерть, его тело нашли спустя несколько дней. В феврале не вернулся с лыжной прогулки художник Артур Климаков. Позже выяснилось, что он утонул в Ладожском озере.