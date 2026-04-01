В Карелии пропал очередной лыжник, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Третий за последние месяцы лыжник-любитель пропал в Карелии, его ищут уже четвертый день, сообщает Life.

По данным источника, 51-летний житель Петрозаводска по имени Олег вышел на лыжную прогулку в субботу на Онежском озере. Мужчина добрался до места на машине, где оставил вещи, еду, воду и телефон. Дома его ждут супруга, с которой они в браке 30 лет, и 15-летняя дочь. По словам жены, проблем со здоровьем у мужчины нет.