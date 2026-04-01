Львова-Белова оценила меры поддержки детей и родителей в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова высоко оценила систему поддержки семей в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Детский омбудсмен, которая находится с рабочим визитом в Кировской области, отметила, что в регионе успешно работает ряд программ, направленных на поддержку семей с детьми.

"Три года назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме губернатор Кировской области Александр Соколов обратился ко мне по вопросам проблем детей-сирот. Мы с коллегами стали работать с регионом, позже этот опыт масштабировали на всю страну. Речь идет о том, что нахождение детей в учреждениях - это крайняя мера. Александр Валентинович стал драйвером не только для Кировской области, но и для всей страны", - цитирует пресс-служба слова Львовой-Беловой.

Она отметила, что за время работы по теме профилактики социального сиротства в регионе число детей, находящихся в учреждениях, сократилось на 38%, 40 родителей за 2025 год восстановились в родительских правах и вновь стали воспитывать своих детей.

В регионе также работают центры помощи семье и детям, пункты проката вещей, необходимых детям и родителям, реабилитационный медицинский центр, создана система работы с семьями в сфере опеки и попечительства, ежегодно десятки детей, находящихся в детских домах и интернатах, возвращаются в родные семьи либо обретают новые.

В свою очередь Соколов подчеркнул, что Кировская область присоединилась в качестве региона-спутника к проекту уполномоченного при президенте России по правам ребенка "Дети в семье" с 2024 года.

"Цель проекта – дать каждому ребенку шанс расти в родной семье, даже если семья столкнулась с трудностями. На это работают все - муниципальные власти, центры помощи детям, организации социального обслуживания. Налажено взаимодействие с некоммерческими организациями, приходами, которые также адресно помогают семьям", - рассказал глава региона.

Он отметил, что благодаря этой работе за два года из 300 детей до 4 лет, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, 70% возвращены в семьи.

Глава региона также подчеркнул, что в Кировской области нет очередей на предоставление жилья детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, квартиры предоставляются четко в срок.

"Кировская область – один из немногих регионов, где отсутствует очередь на жилье детям-сиротам. В 2025 году мы обеспечили жильем 356 детей. В этом году – еще более 400 детей. На это направим более 1 миллиарда рублей", - уточнил губернатор.