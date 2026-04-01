В Люберцах запретили прокат самокатов

"На территории городского округа Люберцы ограничили работу компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды самокатов. Соответствующее решение было принято на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения из-за многочисленных нарушений со стороны кикшеринговых компаний", - рассказали в пресс-службе администрации.

В администрации напомнили, что в 2025 году в городском округе Люберцы зарегистрировано 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых из общего числа пострадавших – девять детей в возрасте от 12 до 16 лет. К сожалению, одно из этих происшествий — с летальным исходом взрослого человека.