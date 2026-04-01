В Люберцах запретили прокат самокатов - РИА Новости, 01.04.2026
21:15 01.04.2026
В Люберцах запретили прокат самокатов
В Люберцах запретили прокат самокатов - РИА Новости, 01.04.2026
В Люберцах запретили прокат самокатов
Работу кикшеринговых компаний полностью ограничили на территории подмосковных Люберец в связи с многочисленными нарушениями со стороны сервисов аренды... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T21:15:00+03:00
2026-04-01T21:15:00+03:00
люберцы
дзержинский
томилино
владимир волков (политик)
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
люберцы
дзержинский
томилино
люберцы, дзержинский, томилино, владимир волков (политик), гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Люберцы, Дзержинский, Томилино, Владимир Волков (политик), ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Люберцах запретили прокат самокатов

РИА Новости: на территории Люберец ввели запрет на работу кикшеринговых компаний

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Работу кикшеринговых компаний полностью ограничили на территории подмосковных Люберец в связи с многочисленными нарушениями со стороны сервисов аренды электросамокатов, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.
Ранее глава городского округа Владимир Волков сообщал РИА Новости, что администрация Люберец примет дополнительные меры в отношении сервисов аренды электросамокатов из-за жалоб жителей на неправильную езду и парковку пользователей транспорта.
«
"На территории городского округа Люберцы ограничили работу компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды самокатов. Соответствующее решение было принято на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения из-за многочисленных нарушений со стороны кикшеринговых компаний", - рассказали в пресс-службе администрации.
Согласно сообщению, из зоны парковки и проката электросамокатов кикшерингковых компаний исключены города Люберцы и Дзержинский, а также посёлки Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы, Мирный.
В администрации напомнили, что в 2025 году в городском округе Люберцы зарегистрировано 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых из общего числа пострадавших – девять детей в возрасте от 12 до 16 лет. К сожалению, одно из этих происшествий — с летальным исходом взрослого человека.
Также сотрудники отдела ГАИ МУ МВД России "Люберецкое" будут проводить рейды по выявлению правонарушений в части нарушения границ городского округа Люберцы при эксплуатации средств индивидуальной мобильности.
ЛюберцыДзержинскийТомилиноВладимир Волков (политик)ГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
