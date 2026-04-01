В Люберцах запретили прокат самокатов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Работу кикшеринговых компаний полностью ограничили на территории подмосковных Люберец в связи с многочисленными нарушениями со стороны сервисов аренды электросамокатов, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.
Ранее глава городского округа Владимир Волков сообщал РИА Новости, что администрация Люберец примет дополнительные меры в отношении сервисов аренды электросамокатов из-за жалоб жителей на неправильную езду и парковку пользователей транспорта.
"На территории городского округа Люберцы ограничили работу компаний, предоставляющих услуги краткосрочной аренды самокатов. Соответствующее решение было принято на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения из-за многочисленных нарушений со стороны кикшеринговых компаний", - рассказали в пресс-службе администрации.
Согласно сообщению, из зоны парковки и проката электросамокатов кикшерингковых компаний исключены города Люберцы и Дзержинский, а также посёлки Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский, Островцы, Мирный.
В администрации напомнили, что в 2025 году в городском округе Люберцы зарегистрировано 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в результате которых из общего числа пострадавших – девять детей в возрасте от 12 до 16 лет. К сожалению, одно из этих происшествий — с летальным исходом взрослого человека.
Также сотрудники отдела ГАИ МУ МВД России "Люберецкое" будут проводить рейды по выявлению правонарушений в части нарушения границ городского округа Люберцы при эксплуатации средств индивидуальной мобильности.