Экс-хоккеист Сушинский назвал главную проблему Ларионова
Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский считает, что вылет СКА из Кубка Гагарина связан с недостаточным кубковым опытом у главного... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T16:38:00+03:00
Сушинский: главная проблема Ларионова в недостаточном кубковом опыте
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский считает, что вылет СКА из Кубка Гагарина связан с недостаточным кубковым опытом у главного тренера команды из Санкт-Петербурга Игоря Ларионова.
Ранее СКА уступил московскому ЦСКА в серии со счетом 1-4 и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде.
"Не уверен, что он (Ларионов - прим.) устал от тренерской работы. Я думаю, проблема в кубковом опыте. Все-таки у Никитина кубкового опыта намного больше, чем у Ларионова не как игрока, а как тренера", – сказал Сушинский РИА Новости.
Ларионов тренирует СКА
с 2025 года. В предыдущем сезоне он возглавлял нижегородское "Торпедо
", с которым также вылетел из плей-офф на стадии первого раунда.