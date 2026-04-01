Матвиенко предложила объединиться для борьбы с милитаризацией космоса
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объединять усилия со странами-союзниками, чтобы добиться принятия юридически обязывающего документа, запрещающего... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T13:36:00+03:00
В мире, Россия, Валентина Матвиенко, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Совет Федерации РФ, ООН
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объединять усилия со странами-союзниками, чтобы добиться принятия юридически обязывающего документа, запрещающего милитаризацию космоса, пока что международной реакции на инициативу России нет.
В Совфеде в среду с докладом о развитии ракетно-космической отрасли в РФ
выступил гендиректор госкорпорации "Роскосмос
" Дмитрий Баканов
.
"Очень опасна попытка милитаризовать космическое пространство. И мы видим уже, ...что очень серьёзно идёт наступление на гонку вооружений в космосе. Россия предложила, и об этом вы говорили, Дмитрий Владимирович (Баканов), президент наш такую задачу поставил, министерство иностранных дел. Мы предложили разработать международный юридически обязывающий механизм по предотвращению гонки вооружений в космосе, который обеспечит жёсткий запрет на размещение оружия в космическом пространстве", - сказала Матвиенко
по итогам выступления Баканова.
Она напомнила, что Россия эту повестку продвигает и в ООН
, на всех международных площадках.
"Но адекватной ответной реакции мы пока не видим. И это нас беспокоит и настораживает. И мы должны понимать как ответственные государства, ответственные международные группы, что, наверное, надо усилия наращивать, подключать союзников наших, единомышленников, ни в коем случае не допустить милитаризацию космоса. И в этом плане роль госкорпорации "Роскосмос" тоже очень знаковая", - заключила она.