Актриса Дина Корзун назвала ловушкой желание получать легкие деньги в Сети
04:17 01.04.2026
Актриса Дина Корзун назвала ловушкой желание получать легкие деньги в Сети
Актриса Дина Корзун назвала ловушкой желание получать легкие деньги в Сети - РИА Новости, 01.04.2026
Актриса Дина Корзун назвала ловушкой желание получать легкие деньги в Сети
Мечты о легком заработке в интернете и демонстрация мнимой шикарной жизни оказались ловушкой для блогеров, отметила в интервью РИА Новости актриса и... РИА Новости, 01.04.2026
дина корзун, интервью, интервью - культура, культура, блогер, интернет, социальные сети, социальные сети, мошенничество, налоги
Культура, Дина Корзун, Интервью, Интервью - Культура, Культура, Блогер, Интернет, Социальные сети, Социальные сети, Мошенничество, Налоги
Актриса Дина Корзун назвала ловушкой желание получать легкие деньги в Сети

Дина Корзун назвала ловушкой желание блогеров получать легкие деньги в интернете

Мечты о легком заработке в интернете и демонстрация мнимой шикарной жизни оказались ловушкой для блогеров, отметила в интервью РИА Новости актриса и общественный деятель Дина Корзун.
«

"Сфера долгое время была не урегулирована, налоги не платились, реклама не маркировалась. А сегодня? Причем, наказывают за, скажем так, нечестную деятельность в Сети же не только в России, по всему миру.

В итоге легкий заработок в интернете оказался ловушкой. Были те, кто демонстрировал в социальных сетях способы добычи легких денег, шикарную жизнь, путешествия. Они говорили, что для этого нужно только смело мечтать и быть дерзким. Но все возвращается на круги своя. Посмотрите, некоторые отказываются теперь от блогерства", — отметила Корзун.

По мнению актрисы, среди блогеров останутся только те, "кому действительно есть, чем поделиться, у кого за плечами — реальные знания".
Первого апреля в прокат выходит российский фильм "Желаю славы" (16+) о парне, который после несчастного случая становится знаменитым в Сети. Комедия, как рассказала Корзун, сыгравшая маму главного героя, высмеивает актуальные проблемы, которые связаны с блогосферой.
Большое интервью с актрисой читайте в ближайшие часы на сайте RIA.ru.
 
КультураДина КорзунИнтервьюИнтервью - КультураКультураБлогерИнтернетСоциальные сетиСоциальные сетиМошенничествоНалоги
 
 
