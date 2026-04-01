16:05 01.04.2026
США хватило бы оружия лишь на восемь дней конфликта с Китаем, пишут СМИ
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАмериканский танк Abrams M1A2 SEP v.3
Американский танк Abrams M1A2 SEP v.3. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нынешних объемов вооружений США хватило бы лишь на восемь дней конфликта с Китаем в случае, если бы он начался, утверждает Fox News со ссылкой на технического директора американской компании - разработчика ПО для спецслужб Palantir Шьяма Санкара, давшего телеканалу интервью.
"Он (Санкар - ред.) выступил с утверждением, что в случае ожесточенной битвы с Китаем США будет иметь запас вооружений примерно на восемь дней", - говорится в материале.
По словам Санкара, конфликт на Украине продемонстрировал, что военное сдерживание обеспечивается не имеющимися запасами вооружений, а их производственными мощностями, так как США, снабжая Киев, истратили "десять лет производства за десять недель боевых действий".
Он добавил, что на сегодняшний день США производят слишком мало новых вооружений с чрезмерно низкой скоростью.
"Это никого по-настоящему не пугает. Мы в одно и то же время бережно относимся к использованию (вооружений - ред.) и беспокоимся насчет восстановления (запасов - ред.)", - сказал Санкар.
По его оценке, Китай на данный момент является лидером в контексте массового производства вооружений, в то время как США сравнимы с Германией.
 
