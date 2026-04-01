https://ria.ru/20260401/konflikt-2084299985.html
США хватило бы оружия лишь на восемь дней конфликта с Китаем, пишут СМИ
США хватило бы оружия лишь на восемь дней конфликта с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2026
США хватило бы оружия лишь на восемь дней конфликта с Китаем, пишут СМИ
Нынешних объемов вооружений США хватило бы лишь на восемь дней конфликта с Китаем в случае, если бы он начался, утверждает Fox News со ссылкой на технического... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:05:00+03:00
2026-04-01T16:05:00+03:00
2026-04-01T16:05:00+03:00
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464731_0:98:2942:1753_1920x0_80_0_0_3c8d8744e4521a315a6c8e710cb4285b.jpg
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464731_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d7357e6122dbb4c3cf4385fde62836b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай
США хватило бы оружия лишь на восемь дней конфликта с Китаем, пишут СМИ
Fox News: США хватило бы оружия лишь на восемь дней конфликта с Китаем
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нынешних объемов вооружений США хватило бы лишь на восемь дней конфликта с Китаем в случае, если бы он начался, утверждает Fox News со ссылкой на технического директора американской компании - разработчика ПО для спецслужб Palantir Шьяма Санкара, давшего телеканалу интервью.
"Он (Санкар - ред.) выступил с утверждением, что в случае ожесточенной битвы с Китаем США
будет иметь запас вооружений примерно на восемь дней", - говорится в материале.
По словам Санкара, конфликт на Украине
продемонстрировал, что военное сдерживание обеспечивается не имеющимися запасами вооружений, а их производственными мощностями, так как США, снабжая Киев
, истратили "десять лет производства за десять недель боевых действий".
Он добавил, что на сегодняшний день США производят слишком мало новых вооружений с чрезмерно низкой скоростью.
"Это никого по-настоящему не пугает. Мы в одно и то же время бережно относимся к использованию (вооружений - ред.) и беспокоимся насчет восстановления (запасов - ред.)", - сказал Санкар.
По его оценке, Китай на данный момент является лидером в контексте массового производства вооружений, в то время как США сравнимы с Германией
.