США хватило бы оружия лишь на восемь дней конфликта с Китаем, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Нынешних объемов вооружений США хватило бы лишь на восемь дней конфликта с Китаем в случае, если бы он начался, утверждает Fox News со ссылкой на технического директора американской компании - разработчика ПО для спецслужб Palantir Шьяма Санкара, давшего телеканалу интервью.

"Он (Санкар - ред.) выступил с утверждением, что в случае ожесточенной битвы с Китаем США будет иметь запас вооружений примерно на восемь дней", - говорится в материале.

По словам Санкара, конфликт на Украине продемонстрировал, что военное сдерживание обеспечивается не имеющимися запасами вооружений, а их производственными мощностями, так как США, снабжая Киев , истратили "десять лет производства за десять недель боевых действий".

Он добавил, что на сегодняшний день США производят слишком мало новых вооружений с чрезмерно низкой скоростью.

"Это никого по-настоящему не пугает. Мы в одно и то же время бережно относимся к использованию (вооружений - ред.) и беспокоимся насчет восстановления (запасов - ред.)", - сказал Санкар.