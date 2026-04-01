13:26 01.04.2026
В Минтрансе рассказали о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на логистику
Ближний Восток, США, Иран, Александр Пошивай, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Минтрансе рассказали о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на логистику

Пошивай: конфликт на Ближнем Востоке может дать шанс для Севморпути

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСеверный морской путь
Северный морской путь - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Северный морской путь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке говорит о глобальной перестройке мировой логистики, что может дать шанс для развития Северного морского пути (СМП), заявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай в рамках Первого Международного транспортно-логистического форума.
"Сейчас в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке… это глобальное перестроение, конечно, логистики. Это огромный шанс в направлении Северного морского пути. И этот шанс, эту возможность… мы, конечно же, обязательно реализуем", - сказал Пошивай на сессии "Вектор развития международной логистики: баланс интересов и новые точки роста".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути
31 марта, 03:24
 
