В Минтрансе рассказали о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на логистику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке говорит о глобальной перестройке мировой логистики, что может дать шанс для развития Северного морского пути (СМП), заявил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай в рамках Первого Международного транспортно-логистического форума.
"Сейчас в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке… это глобальное перестроение, конечно, логистики. Это огромный шанс в направлении Северного морского пути. И этот шанс, эту возможность… мы, конечно же, обязательно реализуем", - сказал Пошивай на сессии "Вектор развития международной логистики: баланс интересов и новые точки роста".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге.