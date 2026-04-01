Каллас прокомментировала конфликт с госсекретарем США на встрече G7

БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не стала отрицать конфликт с госсекретарем США Марко Рубио из-за Украины на встрече G7, но назвала диалог откровенным и открытым.
Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "Группы семи" (G7) в пятницу. По данным портала, упреки Каллас вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом Соединенных Штатов из переговорного процесса.
"Какие бы встречи у нас ни проходили — будь то G7 или Европейский союз — это встречи министров, на которых у нас происходит откровенный и открытый обмен мнениями по различным темам. У нас были обстоятельные обсуждения по Украине, войне на Украине и тому, что еще мы можем сделать. Также обсуждался Ближний Восток, где мы можем сотрудничать. Это тот обмен мнениями, который у нас происходит, и нормально, что на таких встречах мы также высказываем свои идеи", — ответила она на просьбу подтвердить информацию Axios.
ЕС уже длительное время безуспешно ищет место за столом переговоров по Украине. Как заявила в конце февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, у Евросоюза нет никаких оснований претендовать на это место.