Каллас прокомментировала конфликт с госсекретарем США на встрече G7 - РИА Новости, 01.04.2026
07:01 01.04.2026 (обновлено: 17:46 01.04.2026)
Каллас прокомментировала конфликт с госсекретарем США на встрече G7
Каллас прокомментировала конфликт с госсекретарем США на встрече G7 - РИА Новости, 01.04.2026
Каллас прокомментировала конфликт с госсекретарем США на встрече G7
Глава евродипломатии Кая Каллас не стала отрицать конфликт с госсекретарем США Марко Рубио из-за Украины на встрече G7, но назвала диалог откровенным и... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T07:01:00+03:00
2026-04-01T17:46:00+03:00
сша
в мире
украина
ближний восток
кайя каллас
марко рубио
мария захарова
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_826:178:2303:1009_1920x0_80_0_0_aa8001268120bd19b3c0cc44c65aa613.jpg
https://ria.ru/20260401/estoniya-2084172046.html
сша
украина
ближний восток
сша, в мире, украина, ближний восток, кайя каллас, марко рубио, мария захарова, g7, евросоюз
США, В мире, Украина, Ближний Восток, Кайя Каллас, Марко Рубио, Мария Захарова, G7, Евросоюз
Каллас прокомментировала конфликт с госсекретарем США на встрече G7

Каллас не стала отрицать конфликт с Рубио из-за Украины на встрече G7

БРЮССЕЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не стала отрицать конфликт с госсекретарем США Марко Рубио из-за Украины на встрече G7, но назвала диалог откровенным и открытым.
Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта в ходе встречи министров "Группы семи" (G7) в пятницу. По данным портала, упреки Каллас вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом Соединенных Штатов из переговорного процесса.
"Какие бы встречи у нас ни проходили — будь то G7 или Европейский союз — это встречи министров, на которых у нас происходит откровенный и открытый обмен мнениями по различным темам. У нас были обстоятельные обсуждения по Украине, войне на Украине и тому, что еще мы можем сделать. Также обсуждался Ближний Восток, где мы можем сотрудничать. Это тот обмен мнениями, который у нас происходит, и нормально, что на таких встречах мы также высказываем свои идеи", — ответила она на просьбу подтвердить информацию Axios.
ЕС уже длительное время безуспешно ищет место за столом переговоров по Украине. Как заявила в конце февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, у Евросоюза нет никаких оснований претендовать на это место.
СШАВ миреУкраинаБлижний ВостокКайя КалласМарко РубиоМария ЗахароваG7Евросоюз
 
 
