Как снимали культовую комедию "Иван Васильевич меняет профессию"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уже много десятилетий зрители цитируют фразу из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" — "Паки, паки… Иже херувимы". Она звучит в сцене, где режиссер Якин, оказавшись лицом к лицу с Иваном Грозным, пытается выкрутиться из неожиданной ситуации.

Что она означает на самом деле?

Как менялся сюжет

Основой для фильма стала пьеса Михаила Булгаков "Иван Васильевич". Однако изначально сюжет задумывался иначе. Булгаков рассматривал вариант, при котором герои отправлялись не в XVI век, а в будущее — в Москву XXIII столетия.

Позже появилась идея двойного перемещения: сначала в эпоху Ивана Грозного, а затем вперед во времени. В итоге от этих концепций отказались, но сама тема "сбоев во времени" осталась центральной. В фильме она реализована через обмен эпохами: царь Иван Грозный оказывается в советской квартире, а управдом Бунша в царских палатах.

Кому роли не достались

Создание фильма сопровождалось массой сомнений. На роль царя и Бунши сначала планировали пригласить Юрия Никулина, но он отказался, считая проект слишком рискованным для своего времени. В числе кандидатов были Георгий Вицин, Евгений Лебедев и Евгений Евстигнеев. Однако в итоге роль досталась Юрию Яковлеву, и именно его исполнение стало одной из причин успеха картины.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Роль Милославского могла достаться Андрею Миронову, но его кандидатуру отклонили. В итоге персонажа сыграл Леонид Куравлев, чье исполнение стало одним из самых запоминающихся.

Песня "Звенит январская вьюга" могла звучать в исполнении Софии Ротару. Запись была сделана, но создатели решили, что ее голос слишком серьезен для легкого настроения сцены. В итоге песню перепели, а первоначальный вариант остался редкостью.

Боролись с цензурой

Не менее сложным оказался процесс согласования сценария. Цензура внимательно отслеживала каждую реплику. Некоторые фразы пришлось менять уже на этапе озвучивания . Так, дружелюбное "Мир, дружба!" заменили на неожиданное: "Гитлер капут". Даже адрес царя изменили: вместо "Москва, Кремль" оставили обтекаемое "в палатах".

Работа над фильмом сопровождалась постоянными правками. Из финальной версии исчезли целые эпизоды — фильм стал короче примерно на десять минут.

"Иже херувимы"

Испуганный герой судорожно подбирает слова, которые, как ему кажется, должны звучать "по-старинному" и быть понятными царю. В результате он выдает: "Паки, паки… Иже херувимы".

Если перевести слова на современный язык, получится нечто вроде: "Снова, опять, которые ангелы". Это не складывается в логичное высказывание и выглядит как набор случайных фраз из богослужения на церковнославянском.

Именно в этом и был замысел режиссера Леонида Гайдая: подчеркнуть растерянность, невежество и показную важность персонажа. Якин только пытается казаться образованным.

Михаил Пуговкин в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

