На Украине командир подразделения украл более 340 дронов

По информации ведомства, военнослужащий с ноября 2024 года по март 2026-го списывал беспилотники, состоящие на учете воинских частей, и передавал их сообщникам для продажи.

"Всего задокументировано присвоение более 343 БПЛА различных типов на сумму более чем 15,2 миллиона гривен. Полученные средства, по данным следствия, использовали для приобретения недвижимости, транспорта и ювелирных изделий. Кроме того, установлено, что в 2025 году командир незаконно приобрел активы более чем на 10,7 миллиона гривен (около 244 тысяч долларов – ред.)", - добавили в офисе генпрокурора.