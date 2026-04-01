На Украине командир подразделения украл более 340 дронов
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов - РИА Новости, 01.04.2026
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов
Командир подразделения воинской части на Украине украл более 340 беспилотников на 346,5 тысячи долларов, которые предназначались ВСУ, сообщили в офисе... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T13:41:00+03:00
2026-04-01T13:41:00+03:00
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов
Командир подразделения ВСУ украл более 340 беспилотников
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Командир подразделения воинской части на Украине украл более 340 беспилотников на 346,5 тысячи долларов, которые предназначались ВСУ, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
"Разоблачена схема по присвоению дронов из проекта "Армия дронов" более чем на 15,2 миллиона гривен (346,5 тысячи долларов)… Ее организовал командир подразделения одной из воинских частей ВСУ
вместе с двумя гражданскими сообщниками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, военнослужащий с ноября 2024 года по март 2026-го списывал беспилотники, состоящие на учете воинских частей, и передавал их сообщникам для продажи.
"Всего задокументировано присвоение более 343 БПЛА различных типов на сумму более чем 15,2 миллиона гривен. Полученные средства, по данным следствия, использовали для приобретения недвижимости, транспорта и ювелирных изделий. Кроме того, установлено, что в 2025 году командир незаконно приобрел активы более чем на 10,7 миллиона гривен (около 244 тысяч долларов – ред.)", - добавили в офисе генпрокурора.
Проект "Армия дронов" - это программа по закупке, производству, ремонту беспилотников для ВСУ. Финансируется из бюджета Украины
и за счет добровольных взносов граждан.