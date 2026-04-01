Рейтинг@Mail.ru
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/komandir-2084260157.html
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов - РИА Новости, 01.04.2026
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов
Командир подразделения воинской части на Украине украл более 340 беспилотников на 346,5 тысячи долларов, которые предназначались ВСУ, сообщили в офисе... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T13:41:00+03:00
2026-04-01T13:41:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b211e82fe343f55813160cf39bb9014e.jpg
https://ria.ru/20260108/khischeniya-2066838157.html
украина
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_155:0:1655:1125_1920x0_80_0_0_2352c98da7c21227252e5b79830a789a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине командир подразделения украл более 340 дронов

Командир подразделения ВСУ украл более 340 беспилотников

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Командир подразделения воинской части на Украине украл более 340 беспилотников на 346,5 тысячи долларов, которые предназначались ВСУ, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
"Разоблачена схема по присвоению дронов из проекта "Армия дронов" более чем на 15,2 миллиона гривен (346,5 тысячи долларов)… Ее организовал командир подразделения одной из воинских частей ВСУ вместе с двумя гражданскими сообщниками", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, военнослужащий с ноября 2024 года по март 2026-го списывал беспилотники, состоящие на учете воинских частей, и передавал их сообщникам для продажи.
"Всего задокументировано присвоение более 343 БПЛА различных типов на сумму более чем 15,2 миллиона гривен. Полученные средства, по данным следствия, использовали для приобретения недвижимости, транспорта и ювелирных изделий. Кроме того, установлено, что в 2025 году командир незаконно приобрел активы более чем на 10,7 миллиона гривен (около 244 тысяч долларов – ред.)", - добавили в офисе генпрокурора.
Проект "Армия дронов" - это программа по закупке, производству, ремонту беспилотников для ВСУ. Финансируется из бюджета Украины и за счет добровольных взносов граждан.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Осужденный за хищения Пыльский занимался кустарной сборкой дронов
8 января, 07:33
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала