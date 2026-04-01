"Удручающе, бестолковщина": Колосков оценил матч сборных России и Мали - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
09:44 01.04.2026 (обновлено: 09:51 01.04.2026)
"Удручающе, бестолковщина": Колосков оценил матч сборных России и Мали
Футбол, Спорт, Россия, Мали, Санкт-Петербург, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
"Удручающе, бестолковщина": Колосков оценил матч сборных России и Мали

Колосков: игра сборной России с Мали оставила удручающее впечатление

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что игра сборной России против национальной команды Мали оставила у него удручающее впечатление.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
"Впечатление удручающее, откровенно говоря. Играли с экспериментальной командой Мали, в которой не было пяти сильнейших игроков. Наш же стартовый состав был лучшим из всех, который когда-либо выходил на игры, самый оптимальный. Начали за здравие, активная игра, много комбинировали, хорошо владели мячом, создавали моменты", - сказал Колосков.
"Но минут через 15-20 все закончилось, игра выравнялась, пошла тягомотина, а потом вообще стала какая-то бестолковщина. Разве так можно играть с командой с дублирующим составом? Конечно, нет. Тренерам есть о чем задуматься", - добавил он.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Максим Петров - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Петров рассказал о товарищеском матче с Мали
1 апреля, 09:36
 
