"Удручающе, бестолковщина": Колосков оценил матч сборных России и Мали

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что игра сборной России против национальной команды Мали оставила у него удручающее впечатление.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
"Впечатление удручающее, откровенно говоря. Играли с экспериментальной командой Мали, в которой не было пяти сильнейших игроков. Наш же стартовый состав был лучшим из всех, который когда-либо выходил на игры, самый оптимальный. Начали за здравие, активная игра, много комбинировали, хорошо владели мячом, создавали моменты", - сказал Колосков.
"Но минут через 15-20 все закончилось, игра выравнялась, пошла тягомотина, а потом вообще стала какая-то бестолковщина. Разве так можно играть с командой с дублирующим составом? Конечно, нет. Тренерам есть о чем задуматься", - добавил он.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
1 апреля, 09:36