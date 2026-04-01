13:51 01.04.2026 (обновлено: 09:39 02.04.2026)
IHF выразила соболезнования в связи со смертью Кокшарова
© Фото : Федерация гандбола РоссииЭдуард Кокшаров
Эдуард Кокшаров - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Федерация гандбола России
Эдуард Кокшаров
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международная федерация гандбола (IHF) на своем официальном сайте выразила соболезнования в связи с кончиной олимпийского чемпиона Эдуарда Кокшарова.
Кокшаров в конце марта умер в возрасте 50 лет.
В своем заявлении IHF отметила, что "Кокшаров широко признавался одним из самых одаренных игроков своей эпохи, сочетавшим техническое совершенство с острым гандбольным интеллектом, что делало его определяющим игроком на площадке на протяжении более двух десятилетий".
«
"От лица всей гандбольной семьи президент IHF Хассан Мустафа выражает глубочайшие соболезнования семье и друзьям Эдуарда Кокшарова, а также всем тем, кто работал с ним на протяжении всей его выдающейся карьеры в гандболе. Его наследие как чемпиона мира и Олимпийских игр, лидера на площадке и за ее пределами останется в истории нашего спорта", - говорится в заявлении.
В составе сборной России Кокшаров стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2001 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.
"Открыли номер, а Эдика уже нет": трагедия легенды российского спорта
31 марта, 14:20
 
СпортРоссияСиднейАфиныЭдуард КокшаровХассан МустафаМеждународная федерация гандбола (IHF)
 
