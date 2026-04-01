18:32 01.04.2026
Патриарх Кирилл выразил поддержку главе Антиохийской церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку патриарху Великой Антиохии и всего Востока Иоанну X в связи с нападением экстремистов на православных... РИА Новости, 01.04.2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил поддержку патриарху Великой Антиохии и всего Востока Иоанну X в связи с нападением экстремистов на православных христиан в городе Скальбия, соответствующее послание опубликовано на сайте РПЦ.
Ранее на сайте Императорского православного Палестинского общества (ИППО) сообщили о том, что в ночь на 28 марта исламисты напали на город Скальбия (провинция Хама), где проживает преимущественно христианское население. После, продолжили в ИППО, по Сирии "прокатилась волна протестов с требованием защитить христиан". Антиохийский патриархат призвал компетентные органы "решительно разобраться со всеми, кто наносит ущерб гражданскому миру, а также не игнорировать повторяющиеся инциденты", заключили в ИППО.
"Узнав о нападении вооруженных экстремистов на православных христиан в городе Скальбии и об учиненных погромах и вандализме, выражаю искреннее сочувствие и братскую поддержку... Всецело поддерживаю заявление, сделанное Святой Антиохийской Церковью в связи с нападением", - говорится в послании патриарха Кирилла главе Антиохийской церкви.
Патриарх Кирилл призвал компетентные органы Сирии "провести тщательное расследование происшествия, привлечь к ответственности виновных и сделать все, чтобы обеспечить безопасность христиан Сирии".
Он также отметил, что молится о церкви Великой Антиохии, "чада которой, приближаясь к поприщу Страстной седмицы, вновь испытали горечь страданий".
