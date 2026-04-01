"Надрали нам зад": Хартли отметил игру "Спартака" на вбрасываниях - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
23:10 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/khartli-2084658581.html
"Надрали нам зад": Хартли отметил игру "Спартака" на вбрасываниях
"Надрали нам зад": Хартли отметил игру "Спартака" на вбрасываниях - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
"Надрали нам зад": Хартли отметил игру "Спартака" на вбрасываниях
Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли подверг критике игру своей команды на вбрасываниях в пятом матче серии первого раунда плей-офф... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
"Надрали нам зад": Хартли отметил игру "Спартака" на вбрасываниях

Тренер "Локомотива" Хартли отметил игру хоккеистов "Спартака" на вбрасываниях

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер ярославского "Локомотива" Боб Хартли подверг критике игру своей команды на вбрасываниях в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака".
"Локомотив" в среду одержал волевую победу над "Спартаком" (3:2) в Ярославле, отыгравшись со счета 0:2. По итогам встречи железнодорожники уступили "красно-белым" в игре на точке - 30:35.
01 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
3 : 2
Спартак Москва
31:59 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Даниил Мисюль)
15:33 • Денис Алексеев
(Илья Николаев, Рушан Рафиков)
02:19 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
02:52 • Данил Пивчулин
(Павел Порядин, Демид Мансуров)
07:28 • Никита Коростелев
(Иван Морозов, Михаил Мальцев)
"Сегодня нам надрали зад. Мы показали свою худшую игру на точке за долгое время. У "Спартака" есть несколько центрфорвардов, которые хорошо играют на вбрасываниях, они получают статистику на точке, но в этих противостояниях участвует вся пятерка, нейтральные шайбы надо отвоевывать. У нас не все получалось в этой серии", - сказал Хартли журналистам.
При этом главный тренер "Локомотива" похвалил свою команду за игру в серии, по итогам которой ярославцы выиграли со счетом 4-1 и прошли во второй раунд.
"Мы одержали классную победу. Благодарю "Спартак" за хорошую серию и ожесточенную борьбу. После второго пропущенного гола мы смогли переломить ход встречи, забили важные голы. Ключевым моментом в этой серии считаю нашу победу в овертайме третьего матча", - отметил Хартли.
Главный тренер ХК Спартак Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
У "Спартака" были шансы в серии с "Локомотивом", заявил Жамнов
1 апреля, 23:01
 
