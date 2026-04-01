У американских военных есть план операции по захвату Харка, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет, пишет американский журнал Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.
Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не исключают никаких вариантов в продолжении боевых действий против Ирана, включая наземную операцию.
"Военные чиновники планируют две наземные операции в Иране: одну на острове Харк, который является узлом энергетической промышленности страны, а вторую - по захвату обогащенного урана... Им просто нужно получить разрешение от президента Трампа", - говорится в материале издания.
По словам источников, ни одна из подобных операций не будет гарантировать, что военный конфликт завершится в течение нескольких недель.
Собеседники издания заявили, что президент США Дональд Трамп еще не решил, одобрять ли какой-либо из этих вариантов, и в конечном итоге он может от них отказаться.
Журнал пишет, что некоторые военные в частном порядке надеются, что риски для американских войск, а также сомнения в том, смогут ли такие операции положить конец военному конфликту, подтолкнут администрацию к сдержанности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Прямой путь": в США сделали заявление о вторжении в Иран
1 апреля, 01:33