Рейтинг@Mail.ru
У американских военных есть план операции по захвату Харка, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/khark-2084634516.html
У американских военных есть план операции по захвату Харка, пишут СМИ
У американских военных есть план операции по захвату Харка, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2026
У американских военных есть план операции по захвату Харка, пишут СМИ
Военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T20:20:00+03:00
2026-04-01T20:20:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081200441_0:55:1844:1092_1920x0_80_0_0_7f3ad0fbd78ecb1e8c2501f2d799d06e.jpg
https://ria.ru/20260330/ostrov-khark-2081389718.html
https://ria.ru/20260401/iran-2084154941.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081200441_120:0:1759:1229_1920x0_80_0_0_c25e4e49ad9cd266d70cd5143359b696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
У американских военных есть план операции по захвату Харка, пишут СМИ

Atlantic: у военных США есть план по захвату Харка, но решения Трампа нет

© REUTERS / IMAGO/dts NachrichtenagenturОстров Харк
Остров Харк - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Остров Харк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет, пишет американский журнал Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.
Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не исключают никаких вариантов в продолжении боевых действий против Ирана, включая наземную операцию.
"Военные чиновники планируют две наземные операции в Иране: одну на острове Харк, который является узлом энергетической промышленности страны, а вторую - по захвату обогащенного урана... Им просто нужно получить разрешение от президента Трампа", - говорится в материале издания.
По словам источников, ни одна из подобных операций не будет гарантировать, что военный конфликт завершится в течение нескольких недель.
Собеседники издания заявили, что президент США Дональд Трамп еще не решил, одобрять ли какой-либо из этих вариантов, и в конечном итоге он может от них отказаться.
Журнал пишет, что некоторые военные в частном порядке надеются, что риски для американских войск, а также сомнения в том, смогут ли такие операции положить конец военному конфликту, подтолкнут администрацию к сдержанности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала