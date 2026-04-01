У американских военных есть план операции по захвату Харка, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет, пишет американский журнал Военные США разрабатывают планы двух наземных операций по захвату острова Харк и иранского обогащенного урана, но решения президента США Дональда Трампа по этому поводу нет, пишет американский журнал Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

"Военные чиновники планируют две наземные операции в Иране: одну на острове Харк, который является узлом энергетической промышленности страны, а вторую - по захвату обогащенного урана... Им просто нужно получить разрешение от президента Трампа ", - говорится в материале издания.

По словам источников, ни одна из подобных операций не будет гарантировать, что военный конфликт завершится в течение нескольких недель.

Собеседники издания заявили, что президент США Дональд Трамп еще не решил, одобрять ли какой-либо из этих вариантов, и в конечном итоге он может от них отказаться.

Журнал пишет, что некоторые военные в частном порядке надеются, что риски для американских войск, а также сомнения в том, смогут ли такие операции положить конец военному конфликту, подтолкнут администрацию к сдержанности.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока