https://ria.ru/20260401/karelija-2084642474.html
В Карелии на льду Онежского озера нашли лыжи пропавшего мужчины
Спасатели обнаружили на льду Онежского озера лыжи мужчины, пропавшего 28 марта, поиски продолжаются, сообщил госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T21:45:00+03:00
В Карелии спасатели нашли лыжи пропавшего мужчины на льду Онежского озера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Спасатели обнаружили на льду Онежского озера лыжи мужчины, пропавшего 28 марта, поиски продолжаются, сообщил госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Ранее карельское региональное отделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщало о поисках 51-летнего лыжника, который 28 марта вышел на акваторию Онежского озера и не вернулся. Мужчина был одет в сине-черный лыжный костюм и красную шапку.
Как отмечает республиканский комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, с 28 марта по 1 апреля специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда четыре раза выходили на поиски, в которых задействованы 15 человек. В ходе обследования акватории Онежского озера было выполнено пять водолазных спусков.
"В ходе поисков на льду были обнаружены лыжи пропавшего. Мужчина не найден", - говорится в сообщении.
Поиски пропавшего лыжника продолжаются.