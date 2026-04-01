В Карелии на льду Онежского озера нашли лыжи пропавшего мужчины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Спасатели обнаружили на льду Онежского озера лыжи мужчины, пропавшего 28 марта, поиски продолжаются, сообщил госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Ранее карельское региональное отделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщало о поисках 51-летнего лыжника, который 28 марта вышел на акваторию Онежского озера и не вернулся. Мужчина был одет в сине-черный лыжный костюм и красную шапку.

Как отмечает республиканский комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, с 28 марта по 1 апреля специалисты Петрозаводского поисково-спасательного отряда четыре раза выходили на поиски, в которых задействованы 15 человек. В ходе обследования акватории Онежского озера было выполнено пять водолазных спусков.

"В ходе поисков на льду были обнаружены лыжи пропавшего. Мужчина не найден", - говорится в сообщении.