МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление главы евродипломатии Каи Каллас об увеличении давления на Россию ради завершения украинского конфликта и новом пакете санкций.
"Путь к прекращению боевых действий — начало дипломатии и переговоров, того, что вы неспособны сделать. Пора подавать в отставку", — написал @europe_f1rst.
"Не могу дождаться 58-го пакета санкций. Вот тогда Европа точно покажет, насколько она серьезна", — отметил @BruceBeck238319.
"Ваш подход "противостоять Москве" и привел к началу этой войны, не завершил ее и в будущем к этому не приведет", — пожаловался @Walgor1.
"Когда же вы поймете, что смотритесь нелепо с этими глупыми пакетами санкций? Для всего мира очевидно, что они не работают, а Россия стала полностью самостоятельным государством", — подытожил @masterson_kris.
Накануне депутат от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор заявил, что в парламенте Швейцарии поднимают тему снятия антироссийских санкций.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что санкции, введенные против России, незаконны, так как они не были подтверждены Организацией Объединенных Наций.