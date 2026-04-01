"Зачем приехала?" На Украине возмутились вчерашней выходкой Каллас в Киеве - РИА Новости, 01.04.2026
02:28 01.04.2026 (обновлено: 13:27 01.04.2026)
"Зачем приехала?" На Украине возмутились вчерашней выходкой Каллас в Киеве
Главе евродипломатии Кае Каллас не стоило приезжать с визитом в Киев, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 01.04.2026
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Кайя Каллас, Олег Соскин, Леонид Кучма, Евросоюз
Соскин: Каллас в Киеве продемонстрировала, что ЕС предал Украину

© REUTERS / Gleb Garanich — Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главе евродипломатии Кае Каллас не стоило приезжать с визитом в Киев, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Возникает вопрос: а ты зачем приехала?"— сказал он, комментируя заявление Каллас о том, что ЕС не удается продвинуться в вопросе выделения Киеву кредита на 90 миллиардов евро.

По словам эксперта, Европа давно предала Украину и в финансовом, и в военном планах. Особенно, когда мировая экономика находится в упадке.
"Это уже настоящий капкан. <…> Что самое важное: денег нет и тут уже не в (премьер-министре Венгрии Викторе. — Прим. ред.) Орбане дело", — резюмировал Соскин.
Вчера Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине крупной ссуды.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
