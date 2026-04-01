Регистрация права собственности на недвижимость в 2026 году

Выплатить нужную сумму за квартиру и получить ключи — не достаточно для того, чтобы по закону считаться полноправным владельцем недвижимости. Это произойдет после того, как соответствующее право будет зафиксировано в Едином государственном реестре недвижимости. Как оформить и зарегистрировать право собственности на недвижимость в ЕГРН в 2026 году, сроки, документы и советы от экспертов — в материале РИА Новости.

Что такое государственная регистрация права собственности и зачем она нужна

Государственная регистрация права собственности на недвижимость является обязательной процедурой. Без нее человек не будет считаться законным владельцем дома или квартиры с юридической точки зрения. Соответствующая запись должна быть внесена в Единый государственный реестр недвижимости (для краткости чаще всего обозначаемый как ЕГРН).

“Только после этого можно законно продать жилье, подарить его, оформить ипотеку или защищать свои интересы в суде. Важно понимать, что подписание договора — лишь часть сделки, и если документы содержат ошибки или регистрация не пройдена, процесс нельзя считать завершенным”, — говорит

София Любимова, эксперт по недвижимости, ипотечный брокер и практикующий риэлтор, основатель и директор АН “Любимое”.

“Важно помнить: ЕГРН — это не только “кто собственник”, но и “что висит на объекте”. В выписке могут быть указаны ипотека (залог), арест или запрет регистрационных действий, сервитут, долгосрочная аренда и другие ограничения”, — отмечает Анастасия Мищевич, сооснователь Мищевич Груп, специалист по недвижимости.

Ключевые моменты данной процедуры регулируются Федеральным законом № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Правовая база и Росреестр

Главным документом, который регулирует все нюансы государственной регистрации права собственности гражданина на конкретную недвижимость, является Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Данный закон не только регулирует все отношения, которые возникают в результате данной процедуры, а также требующих госрегистрации сделок с недвижимым имуществом. Здесь же содержатся разделы, посвященные государственному кадастровому учету недвижимости, а также ведению Единого государственного реестра недвижимости.

Регистрация всех сделок с недвижимостью, а также прав собственности на конкретные объекты, ведение ЕГРН, кадастровый учет и другие не менее важные задачи находятся в компетенции Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (или Росреестра).

“Согласно приказу Росреестра № П/0328/24 от 23.10.2024 г. , теперь в документах, которые готовит кадастровый инженер для подачи в Росреестр (межевой или технический план, карта-план территории), должна быть указана информация об адресе объекта в виде его уникального идентификатора”, — говорит Диана Ошнокова, заместитель руководителя по судебной работе ПРАВОКАРД.

Изменения закона 2026 года и нововведения

В 2026 году вступил в силу ряд важных изменений, которые напрямую затрагивают процесс госрегистрации прав на недвижимость, а также другие значимые аспекты. Подробнее о них рассказывает основатель и управляющий партнер ГК “РосКо”, аттестованный аудитор и налоговый консультант, кандидат экономических наук Алёна Яковлева.

Так, с 1 января 2026 года:

все сделки с Росреестром для юридических лиц должны осуществляться исключительно онлайн. Ранее действовал ряд исключений, но отныне, по словам эксперта, представители ТСЖ, СНТ, гаражных кооперативов и других организаций обязаны подавать документы в Росреестр только в электронном виде (УКЭП);

появилась возможность досудебного обжалования приостановок регистрации прав на недвижимость. “Если Росреестр приостановил такую регистрацию, то соответствующую жалобу теперь можно подать не только в суд, но и в апелляционную комиссию при ведомстве через Госуслуги. Это быстрее (30 дней на рассмотрение) и дешевле”, — добавляет Алена Яковлева.

НДФЛ для лиц, признанных иноагентами, будет начисляться по новым правилам.

“Иностранные агенты обязаны платить НДФЛ с продажи недвижимости независимо от того, как долго они владели данным объектом”, — поясняет эксперт.

С 1 февраля того же 2026 года изменились требования при оформлении семейной ипотеки. Как объясняет эксперт, для получения льготной ипотеки по новым правилам оба члена семьи должны выступать созаемщиками. Такое требование было введено для того, чтобы исключить возможность оформления сразу двух льготных кредитов на семью.

Еще одно нововведение ждет россиян с 1 июля 2026 года. Начиная со второй половины года снять запрет, который действует для владеющих недвижимостью физлиц в отношении электронных сделок, можно будет при помощи биометрии. В настоящий момент подобная процедура требует предварительного личного визита в МФЦ.

В целом же, по словам эксперта по недвижимости и специалиста по новостройкам и ипотечному кредитованию Анны Зеленской, главный тренд наступившего 2026 года — это минимизация бумажного документооборота и ставка на цифровизацию процессов.

“Расширяется применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Сокращаются сроки регистрации по электронным сделкам”, — отмечает эксперт.

Какие права и объекты подлежат регистрации

В обязательном порядке россиянам необходимо зарегистрировать в Росреестре:

право собственности на тот или иной объект недвижимости (например, после покупки квартиры или если объект был подарен собственнику);

долгосрочную аренду (в том случае, если ее срок превышает год);

ипотеку;

различные ограничения и обременения, которые действуют в отношении недвижимости.

При этом объектами недвижимости, которые подлежат обязательной регистрации, считаются:

квартиры и комнаты;

жилые дома;

земельные участки;

различные виды нежилых помещений;

машино-места;

объекты незавершенного строительства.

Документы для государственной регистрации права собственности

Для того, чтобы официально зарегистрировать право собственности на недвижимость, потребуется собрать пакет необходимых документов. Их список может отличаться для различных ситуаций (например, при дарении квартиры или при ее же покупке) или же для разных объектов недвижимости (квартира, участок земли и так далее).

Для того, чтобы россияне могли заранее сориентироваться в данном вопросе, на сайте Росреестра действует раздел “Жизненные ситуации” (вкладка “Сервисы”). Заполнив небольшую анкету, гражданин или юрлицо сможет уточнить как стоимость услуг, так и перечень необходимых документов, которые нужно предоставить, а также иную важную информацию.

Базовый пакет документов для физических и юридических лиц

Как правило, стандартный пакет документов включает:

заявление о регистрации права;

паспорт (для физлиц) или аналогичные документы для юридического лица;

документ, который послужит основанием для регистрации права на недвижимость (это может быть договор купли-продажи, решение суда и другие);

квитанция об оплате соответствующей госпошлины;

доверенность (необходима в том случае, если с заявлением и документами обращается не сам собственник, а его официальный представитель).

кадастровый паспорт на объект или выписка.

Особенности для разных объектов недвижимости

В зависимости от объекта недвижимости или типа операции могут потребоваться и дополнительные документы. Например, если речь идет об ипотеке, то стоит приложить кредитный договор, а если квартира приобретена в новостройке, то к базовому перечню добавляется акт приема-передачи. Нередко недвижимость приобретается по договору долевого участия, и в этом случае этот документ также необходимо включить в перечень.

Если объект достался собственнику в наследство, понадобится свидетельство о праве на наследство, в случае с земельным участком — межевой план при уточнении границ.

“На практике рекомендую заранее заказать выписку из ЕГРН, чтобы проверить актуальные сведения”, — добавляет Анна Зеленская.

Госпошлина за регистрацию права собственности в 2026 году

Для того, чтобы право собственности на недвижимость было зарегистрировано и внесено в реестр, необходимо заплатить соответствующую госпошлину. Ее размер может отличаться в зависимости от того, кто именно является собственником (физическое или юридическое лицо), а также от стоимости регистрируемой недвижимости. Конкретные цифры можно найти в статье 333.33 Налогового кодекса РФ.

В том случае, если стоимость объекта недвижимости составляет менее 20 миллионов рублей, размер госпошлины для физлица составит 4000 рублей. Если данный показатель превышает 20 миллионов рублей, заплатить придется 0,02 процента от кадастровой стоимости (либо от цены сделки), но при этом размер госпошлины не может составлять более 500 000 рублей.

Для большей части организаций регистрация прав собственности на недвижимость, стоимость которой не превышает 22 миллионов рублей, оценивается в 44 000 рублей. Для более дорогостоящих объектов недвижимости госпошлина составит 0,2 процента от кадастровой стоимости (или, опять же, от цены сделки), однако не более 1 миллиона рублей.

“Для религиозных организаций (при договоре пожертвования имущества религиозного назначения) величина госпошлины равна 2 000 рублей”, — добавляет Диана Ошнокова

Как подать документы на регистрацию права собственности

Законом предусмотрено несколько способов, при помощи которых граждане и компании могут подать заявление и пакет документов для регистрации права собственности. О каждом из них подробно рассказывает Алёна Яковлева:

онлайн (через Госуслуги или сайт Росреестра). Это наиболее быстрый и для многих — самый удобный способ, но для этого требуется УКЭП (то есть усиленная квалифицированная электронная подпись);

через банк (если речь идет об ипотеке). Банк осуществляет проверку документов, помогает с подписью, а после отправляет все на регистрацию. Важный нюанс — данная услуга платная (ее стоимость может варьироваться от 5 000 до 15 000 рублей);

через застройщика (если недвижимость находится в новостройке). В данной ситуации девелопер регистрирует право первого собственника;

через нотариуса (в том случае, если сделка нотариальная, например, дарение между дальними родственниками и так далее);

через МФЦ (то есть лично). Юридическим лицам данный вариант не доступен, только гражданам, но нужно учитывать, что сроки регистрации при этом максимальные.

Сроки регистрации права собственности

Насколько долго будет длиться процесс регистрации, зависит от конкретной ситуации и обстоятельств. Соответствующую таблицу приводит Анастасия Мищевич:

Тип действия Подача напрямую в Росреестр Подача через МФЦ Особые случаи Регистрация перехода права собственности 7 рабочих дней 9 рабочих дней Возможна ускоренная регистрация (в срок до 1 рабочего дня), при двойной госпошлине. Кадастровый учет и регистрация одновременно 10 рабочих дней 12 рабочих дней Также доступна ускоренная регистрация на аналогичных вышеперечисленным условиях. Нотариальная сделка / наследство 3 рабочих дня (1 день при электронной подаче нотариусом) 5 рабочих дней Регистрация на основании судебного акта 5 рабочих дней 5 рабочих дней Кадастровый учет объекта 5 рабочих дней 7 рабочих дней

Электронная регистрация и использование УКЭП

Постепенно регистрация права собственности становится все более технологичной процедурой. Большей части россиян уже сегодня не нужно никуда ходить, чтобы внести нужную информацию в ЕГРН. Электронная регистрация позволяет получить нужный результат быстро и без очередей

Порядок действий рассказывает Анна Зеленская:

получить УКЭП в одном из аккредитованных удостоверяющих центров;

подготовить все необходимые для регистрации документы в электронном виде;

подать заявление (на сайте Росреестра или на Госуслугах);

подписать документы электронной подписью;

дождаться уведомления о регистрации;

получить электронную выписку из ЕГРН.

По словам Дианы Ошноковой, для того, чтобы провести сделку дистанционно, с 1 июля 2026 года потребуется соблюдение двух условий:

заявление и документы должны быть подписаны всеми сторонами договора при помощи УКЭП;

личность правообладателя (то есть продавца или дарителя) должна быть подтверждена с помощью Единой биометрической системы.

Как защитить недвижимость и исправить ошибки в ЕГРН

От ошибок никто не застрахован даже в таком серьезном и ответственном процессе, как регистрация права собственности на недвижимость. По словам Дианы Ошноковой, они могут быть двух основных видов:

реестровые ошибки. К таковым, например, относятся ошибки в межевом или техническом плане, акте обследования и других документах, которые затем попали и в ЕГРН. “Исправление реестровой ошибки возможно, если оно не влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права на объект недвижимости. В этом случае исправление производится в рамках государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта недвижимости, на основании заявления собственника и с приложением технического плана, обосновывающего наличие ошибки и содержащего верные сведения. Если исправление реестровой ошибки может нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, оно производится только по решению суда”, — отмечает эксперт.

техническая ошибка. В эту группу входят всевозможные описки, опечатки, грамматические или арифметические ошибки, которые были допущены при внесении сведений в ЕГРН. “В результате сведения в реестре не соответствуют данным в документах, на основании которых они вносились. Исправление технической ошибки осуществляется Росреестром по заявлению заинтересованного лица”, — добавляет Диана Ошнокова.

Защита недвижимости от возможных незаконных действий с ней также волнует практически всех собственников. Это можно сделать:

установив запрет на сделки без личного участия.

“Если вы не хотите использовать биометрию и опасаетесь за сохранность УКЭП, подайте заявление о внесении в ЕГРН специальной записи”, — говорит Алёна Яковлева;

регулярная проверка выписок. Это позволит оперативно выявить любые несанкционированные обременения или переход права.

Пошаговая инструкция по регистрации права собственности

Для удобства эксперты составили пошаговую инструкцию по регистрации права собственности для россиян:

Шаг 1. Определитесь с основанием и объектом

В зависимости от того, была ли приобретена квартира у застройщика в новом доме, куплена на вторичном рынке или получена в дар, будут зависеть и нюансы регистрации, и пакет необходимых для данной процедуры документов.

Шаг 2. Подготовьте документы

Заранее необходимо собрать все документы, которые послужат подтверждением прав в процессе регистрации, заказать актуальную выписку из ЕГРН (если объект уже находится там), заручитесь согласием и поддержкой всех заинтересованных сторон.

Шаг 3. Оплатите госпошлину

Определив конкретную сумму, нужно выбрать наиболее удобный способ оплаты и сохранить соответствующий документ, чтобы при необходимости приложить.

Шаг 4. Подайте заявление

Заявление вместе со всеми подготовленными бумагами можно подать как лично (через МФЦ), так и онлайн (Госуслуги либо сайт Росреестра). Важно убедиться, что все необходимые документы загрузились, на нужных присутствуют подписи.

Шаг 5. Ожидайте регистрации

Сроки оформления регистрации могут отличаться, за статусом заявки можно следить в личном кабинете.

Шаг 6. Получите документы

Готовую выписку из ЕГРН можно получить как в бумажном, так и в электронном виде.

Частые ошибки и причины отказа в регистрации

Порой вместо положительного решения может прийти отказ либо приостановка регистрации. Вот ряд основных причин, по которым это может произойти:

предоставлены не все нужные документы;

в некоторых из них допущены ошибки (например, в персональных данных);

данные в договоре и ЕГРН не совпадают;

возникли сомнения в подлинности документов;

отсутствие нотариального удостоверения там, где оно обязательно, или же УКЭП;

заявитель не оплатил госпошлину и так далее.

Что же делать, если вместо выписки из ЕГРН пришла приостановка? Анастасия Мищевич рекомендует следовать следующему алгоритму:

спокойно прочитать причину (как правило, всегда указывается, каких документов не хватает или на каком основании произошла приостановка);

предоставить документы в соответствии с тем перечнем, который указан в уведомлении;

если замечания связаны с техническим или межевым планом, нужно обратиться к кадастровому инженеру для корректировки документа и устранения выявленных ошибок;

сохранять подтверждения подачи и переписку.

Советы по безопасной регистрации

“Регистрация права собственности — это не формальность, а финальный и самый важный этап сделки. В 2026 году процедура стала удобнее и быстрее, но требования к документам остались строгими. Одна ошибка в цифре кадастрового номера может затянуть процесс на недели, поэтому проверяйте всё до подачи документов и обязательно контролируйте, что именно внесено в ЕГРН”, — обращает внимание россиян София Любимова.

