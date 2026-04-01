Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил о совершении 800 вылетов в сторону Ирана с 28 февраля
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/izrail-2084172512.html
Израиль сообщил о совершении 800 вылетов в сторону Ирана с 28 февраля
Израиль сообщил о совершении 800 вылетов в сторону Ирана с 28 февраля - РИА Новости, 01.04.2026
Израиль сообщил о совершении 800 вылетов в сторону Ирана с 28 февраля
Армия обороны Израиля сообщила, что в рамках военной операции против Ирана, начавшейся 28 февраля, израильские ВВС совершили 800 вылетов, использовав 16 тысяч... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T06:33:00+03:00
2026-04-01T06:33:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_a4ec20e287e43cdc53890ad26f982d8b.jpg
https://ria.ru/20260401/pozhar-2084171119.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91d989fa6bb10583168026ef4934c8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль сообщил о совершении 800 вылетов в сторону Ирана с 28 февраля

ЦАХАЛ сообщила о совершении более 800 вылетов в сторону Ирана с 28 февраля

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что в рамках военной операции против Ирана, начавшейся 28 февраля, израильские ВВС совершили 800 вылетов, использовав 16 тысяч боеприпасов для ударов по иранским объектам.
"Данные ЦАХАЛ по операции "Рычащий лев" на данный момент. ЦАХАЛ продолжает удары (по Ирану - ред.)... На сегодняшний день ВВС Израиля совершили более 800 боевых вылетов, использовав около 16 тысяч различных боеприпасов", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В армии уточнили, что параллельно ударам по Ирану ЦАХАЛ проводит "многофронтовую операцию", в рамках которой было поражено около 7 тысяч целей на всех фронтах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала