Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/izhs-2084131782.html
Москва выставила на торги 27 участков для ИЖС
москва
кирилл пуртов
«росэлторг»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084131584_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e5a16b1bf09ca28392b23f4566eecf78.jpg
https://ria.ru/20260326/torgi-2082936986.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084131584_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7d8ec543013d2d07b4c88bb91f3e6883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Пресс-служба московского департамента по конкурентной политике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Москва выставила на открытые аукционы 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), возможность купить их есть у любого физического лица, заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Землю для индивидуального жилищного строительства столица реализует на открытых торгах: сейчас на аукционы выставлено 27 участков в разных округах города. В ТиНАО доступен 21 участок, в ВАО — пять, в ЗАО — один. Их площадь варьируется от пяти до 26 соток. Там можно будет построить дома площадью от 207,2 до 1,3 тысячи квадратных метров", – отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента.

Он подчеркнул, что торги проходят в режиме онлайн. К ним будут допущены только физлица. Пуртов подчеркнул, что в среднем на один лот в ходе аукционов по участкам для ИЖС претендует восемь человек.

Отмечается, что на участках будущие владельцы могут возвести не только частные дома, но и другие типы построек – например, гаражи и хозяйственные помещения.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 3 апреля по 15 мая. Сами торги состоятся в период с 9 апреля по 21 мая в зависимости от лота. Для участия потенциальным покупателям потребуются регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как подчеркнула министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, приобретение участков позволяет пользоваться развитой городской инфраструктурой, но при этом жить в частном доме. Она отметила, что за последние пять лет на аукционах купили 452 участка, а без торгов – 20.

"Если на участок подается всего одна заявка, приобрести землю у города можно по кадастровой стоимости. При проведении торгов эта стоимость становится начальной", – добавила Соловьева.

Витриной для аукционов, в рамках которых реализуется имущество столицы, является городской Инвестиционный портал. В разделе "Торги Москвы" указана вся информация о лотах.
МоскваКирилл ПуртовРосэлторг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала