Москва выставила на торги 27 участков для ИЖС

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Москва выставила на открытые аукционы 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), возможность купить их есть у любого физического лица, заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



"Землю для индивидуального жилищного строительства столица реализует на открытых торгах: сейчас на аукционы выставлено 27 участков в разных округах города. В ТиНАО доступен 21 участок, в ВАО — пять, в ЗАО — один. Их площадь варьируется от пяти до 26 соток. Там можно будет построить дома площадью от 207,2 до 1,3 тысячи квадратных метров", – отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба департамента.



Он подчеркнул, что торги проходят в режиме онлайн. К ним будут допущены только физлица. Пуртов подчеркнул, что в среднем на один лот в ходе аукционов по участкам для ИЖС претендует восемь человек.



Отмечается, что на участках будущие владельцы могут возвести не только частные дома, но и другие типы построек – например, гаражи и хозяйственные помещения.



Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 3 апреля по 15 мая. Сами торги состоятся в период с 9 апреля по 21 мая в зависимости от лота. Для участия потенциальным покупателям потребуются регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.



Как подчеркнула министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, приобретение участков позволяет пользоваться развитой городской инфраструктурой, но при этом жить в частном доме. Она отметила, что за последние пять лет на аукционах купили 452 участка, а без торгов – 20.



"Если на участок подается всего одна заявка, приобрести землю у города можно по кадастровой стоимости. При проведении торгов эта стоимость становится начальной", – добавила Соловьева.



Витриной для аукционов, в рамках которых реализуется имущество столицы, является городской Инвестиционный портал. В разделе "Торги Москвы" указана вся информация о лотах.