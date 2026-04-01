Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026

Сборная Италии сенсационно уступила на выезде команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года и пропустит главное футбольное событие четырехлетия, которое летом примут США, Мексика и Канада. Автор РИА Новости Спорт шокирован деградацией итальянского футбола, который не смог оправиться после позора на Евро-2024 и продолжил свое падение.

Несчастье на итальянской улице

После победы на чемпионате мира 2006 года "скуадра адзурра" переживала не лучшие времена. Да, были финал на чемпионате Европы 2012-го и триумф на перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса Евро-2020… Но это первенство Старого Света. На мундиалях же у итальянцев все было очень плохо:

2010 . Сенсационно не вышли в 1/8 финала;

. Вновь не дожили до плей-офф; 2018. Вообще не смогли пробиться на ЧМ впервые с 1958 года;

Вот и сейчас все закончилось провалом

В выездном финале "стыков" итальянцы быстро повели. На 15-й минуте боснийцам забил Мойзе Кин и отличился за сборную Италии в шестом матче подряд (уникальное достижение: форвард "Фиорентины" стал первым с 1977-го игроком "скуадра адзурры" с такой серией). Однако в концовке первого тайма подвел Алессандро Бастони, получивший прямую красную карточку за фол последней надежды. Весь второй тайм гостям предстояло играть в меньшинстве.

На несчастье Дженнаро Гаттузо, которого точно погонят из сборной, его команда в таком положении не смогла спастись. Кин запорол выход один на один, за что хозяева наказали на 79-й минуте: счет сравнял Харис Табакович, а французский арбитр Клеман Тюрпен справедливо не увидел фола в атаке. Италия дожила до дополнительных 30 минут, хоть и было это страшно тяжело… Зато в дополнительное время стало полегче: боснийцы словно подустали и полноценный навал на окопавшихся у своих ворот фаворитов устроить не смогли. Однако было нервно!

© REUTERS / MATTEO CIAMBELLI Джанлуиджи Доннарумма © REUTERS / MATTEO CIAMBELLI Джанлуиджи Доннарумма

И вот она, серия пенальти. Боснийцы бьют безошибочно, совсем не выручает Джанлуиджи Доннарумма. Чего не скажешь об Италии: Франческо Эспозито не попал по воротам, а Бриан Кристанте сотряс перекладину. Историческая катастрофа! И исторический триумф 40-летнего Эдина Джеко и всей команды Боснии и Герцеговины, которая сыграет на мировом первенстве впервые за 12 лет.

Кто еще летит в Северную Америку?

ЧЕХИЯ . Как и в Зенице, 120 минут не хватило чехам и датчанам — гости дважды отыгрывались (2:2), а в серии пенальти промахнулись трижды после четырех попыток. Хозяева же выстрадали поездку на первый мундиаль с 2006 года.

Обновленный состав групп ЧМ-2026

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия ;

