Рейтинг@Mail.ru
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:01 01.04.2026 (обновлено: 01:46 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/italiya--2084152569.html
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026
2026-04-01T01:01:00+03:00
2026-04-01T01:46:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
чемпионат мира по футболу 2026
италия
дания
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084156097_0:130:2190:1362_1920x0_80_0_0_26e509be7b90949be0f0730f2e3759d8.jpg
https://ria.ru/20230131/buffon-1844099185.html
https://ria.ru/20260327/ukraina--2083175864.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084156097_207:0:2154:1460_1920x0_80_0_0_3af0c3048ea68ce87aa7ccf983deb6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026

Сборная Италии по футболу не вышла на третий чемпионат мира подряд

© REUTERS / MATTEO CIAMBELLIФранческо Эспозито
Франческо Эспозито - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / MATTEO CIAMBELLI
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Сборная Италии сенсационно уступила на выезде команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года и пропустит главное футбольное событие четырехлетия, которое летом примут США, Мексика и Канада. Автор РИА Новости Спорт шокирован деградацией итальянского футбола, который не смог оправиться после позора на Евро-2024 и продолжил свое падение.

Несчастье на итальянской улице

После победы на чемпионате мира 2006 года "скуадра адзурра" переживала не лучшие времена. Да, были финал на чемпионате Европы 2012-го и триумф на перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса Евро-2020… Но это первенство Старого Света. На мундиалях же у итальянцев все было очень плохо:
  • 2010. Сенсационно не вышли в 1/8 финала;
  • 2014. Вновь не дожили до плей-офф;
  • 2018. Вообще не смогли пробиться на ЧМ впервые с 1958 года;
  • 2022. Снова не вышли на ЧМ! За всю историю итальянцы пропустили только два чемпионата мира.
Вот и сейчас все закончилось провалом

В выездном финале "стыков" итальянцы быстро повели. На 15-й минуте боснийцам забил Мойзе Кин и отличился за сборную Италии в шестом матче подряд (уникальное достижение: форвард "Фиорентины" стал первым с 1977-го игроком "скуадра адзурры" с такой серией). Однако в концовке первого тайма подвел Алессандро Бастони, получивший прямую красную карточку за фол последней надежды. Весь второй тайм гостям предстояло играть в меньшинстве.
На несчастье Дженнаро Гаттузо, которого точно погонят из сборной, его команда в таком положении не смогла спастись. Кин запорол выход один на один, за что хозяева наказали на 79-й минуте: счет сравнял Харис Табакович, а французский арбитр Клеман Тюрпен справедливо не увидел фола в атаке. Италия дожила до дополнительных 30 минут, хоть и было это страшно тяжело… Зато в дополнительное время стало полегче: боснийцы словно подустали и полноценный навал на окопавшихся у своих ворот фаворитов устроить не смогли. Однако было нервно!
© REUTERS / MATTEO CIAMBELLIДжанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / MATTEO CIAMBELLI
Джанлуиджи Доннарумма
И вот она, серия пенальти. Боснийцы бьют безошибочно, совсем не выручает Джанлуиджи Доннарумма. Чего не скажешь об Италии: Франческо Эспозито не попал по воротам, а Бриан Кристанте сотряс перекладину. Историческая катастрофа! И исторический триумф 40-летнего Эдина Джеко и всей команды Боснии и Герцеговины, которая сыграет на мировом первенстве впервые за 12 лет.

Кто еще летит в Северную Америку?

  • ЧЕХИЯ. Как и в Зенице, 120 минут не хватило чехам и датчанам — гости дважды отыгрывались (2:2), а в серии пенальти промахнулись трижды после четырех попыток. Хозяева же выстрадали поездку на первый мундиаль с 2006 года.
  • ТУРЦИЯ. В Приштине обошлось без экстра-таймов. Парни Винченцо Монтеллы со счетом 1:0 в гостях обыграли Косово и завоевали путевку на мировое первенство впервые с 2002 (!) года. Тогда турки завоевали бронзу.
  • ШВЕЦИЯ. Провалили отборочный турнир скандинавы, но в "стыках" предстали совсем другим коллективом. Пришедший в команду в октябре Грэм Поттер проделал большую работу: сначала "сине-желтые" проехались по украинцам (3:1), а сегодня додавили поляков. Дважды вели в счете шведы, и дважды отыгрывались Роберт Левандовский и его сокомандники. Третий, победный гол на 88-й минуте записал себе в актив Виктор Дьекереш, который в прошлый четверг отгрузил Украине хет-трик (видео игры нападающего "Арсенала" прикрепляем ниже). Кстати, Швеция не играла на мундиале с 2018 года, когда мундиаль принимала Россия.

Обновленный состав групп ЧМ-2026

  • Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
  • Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария;
  • Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
  • Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;
  • Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор;
  • Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис;
  • Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
  • Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
  • Группа I: Франция, Сенегал, победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак), Норвегия;
  • Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
  • Группа K: Португалия, победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), Узбекистан, Колумбия;
  • Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама;
Матч открытия состоится 11 июня, а финальное противостояние пройдет 19 июля.
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧемпионат мира по футболу 2026ИталияДанияЧехияБосния и ГерцеговинаТурцияКосовоПольшаШвеция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала