Сборная Италии пропустит третий ЧМ подряд

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Италии по футболу уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Основное и дополнительное время встречи в Зенице завершилось со счетом 1:1. В составе итальянцев мяч забил Мойзе Кин (15-я минута). У команды Боснии и Герцеговины отличился Харис Табакович (79). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Боснии и Герцеговины - 4:1.
На 42-й минуте красную карточку получил итальянец Алессандро Бастони.
Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года. Команда Боснии и Герцеговины сыграет на мировом первенстве также впервые с 2014 года. В группе B она встретится со сборными Канады, Катара и Швейцарии.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.