Сборная Италии пропустит третий ЧМ подряд - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
00:38 01.04.2026 (обновлено: 00:52 01.04.2026)
Сборная Италии пропустит третий ЧМ подряд
Сборная Италии пропустит третий ЧМ подряд

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Италии по футболу уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
31 марта 2026 • начало в 21:45
Закончен (П)
Босния и Герцеговина
2 : 14:1
Италия
79‎’‎ • Харис Табакович
(Эдин Джеко)
121‎’‎ • Бенджамин Тахирович (П)
121‎’‎ • Харис Табакович (П)
121‎’‎ • Kerim Alajbegovic (П)
121‎’‎ • Esmir Bajraktarevic (П)
15‎’‎ • Мойзе Кин
(Николо Барелла)
121‎’‎ • Сандро Тонали (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Основное и дополнительное время встречи в Зенице завершилось со счетом 1:1. В составе итальянцев мяч забил Мойзе Кин (15-я минута). У команды Боснии и Герцеговины отличился Харис Табакович (79). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Боснии и Герцеговины - 4:1.
На 42-й минуте красную карточку получил итальянец Алессандро Бастони.
Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года. Команда Боснии и Герцеговины сыграет на мировом первенстве также впервые с 2014 года. В группе B она встретится со сборными Канады, Катара и Швейцарии.
Сборная Турции сыграет на ЧМ впервые за 24 года
31 марта, 23:48
 
