Сборная Италии пропустит третий ЧМ подряд

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Италии по футболу уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Основное и дополнительное время встречи в Зенице завершилось со счетом 1:1. В составе итальянцев мяч забил Мойзе Кин (15-я минута). У команды Боснии и Герцеговины отличился Харис Табакович (79). В серии пенальти сильнее оказалась сборная Боснии и Герцеговины - 4:1.

На 42-й минуте красную карточку получил итальянец Алессандро Бастони.