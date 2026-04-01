Истребитель F-35 ВВС США разбился в Неваде

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Истребитель F-35 с авиабазы "Неллис" потерпел крушение к северу от Лас-Вегаса в штате Невада, на территории закрытого военного полигона, при этом пилот остался жив, получив незначительные травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВС США.