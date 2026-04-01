Истребитель F-35 ВВС США разбился в Неваде

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости. Истребитель F-35 с авиабазы "Неллис" потерпел крушение к северу от Лас-Вегаса в штате Невада, на территории закрытого военного полигона, при этом пилот остался жив, получив незначительные травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВС США.
"Сегодня к северу от Лас-Вегаса потерпел крушение истребитель F-35 с авиабазы "Неллис". Инцидент произошел примерно в 25 милях к северо-востоку от Индиан-Спрингс, штат Невада… на территории испытательного и тренировочного полигона Невады. Аварийные службы уже работают на месте происшествия, угрозы населенным пунктам нет. Пилот находится в безопасности, ему оказывают помощь в связи с незначительными травмами", - говорится в ответе представителя ВВС США на запрос РИА Новости.
