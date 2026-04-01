КСИР сообщил о новых ударах по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Иранские войска провели 89-волну ударов по целям США и Израиля на Ближнем Востоке, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Были проведены скоординированные, совместные и отдельные оперативные действия вооруженных сил Ирана и фронтов сопротивления в ходе 89-й волны операции "Правдивое обещание 4" с запуском более 100 тяжелых ракет и ударных беспилотников, а также 200 реактивных снарядов по оккупированным территориям, американским и израильским целям", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
Корпус стражей отметил, что атаковал военные цели и скопления израильских войск в Эйлате, Таль-Авиве, Бней-Браке, а также ударил по укрытию американских военных в Бахрейне, где находились 80 человек, авиабазе Аль-Удейри в Кувейте, в результате чего был уничтожен один вертолет, а другим нанесен серьезный урон.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
