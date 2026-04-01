Депутат рассказал о наименее рискованных способах инвестировать

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски и позволяют получать доход выше банковских вкладов без необходимости постоянного мониторинга рынка, рассказал интернет-изданию Инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски и позволяют получать доход выше банковских вкладов без необходимости постоянного мониторинга рынка, рассказал интернет-изданию NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

"Облигации в 2026 году выглядят как хороший способ получать доход выше банковских вкладов без постоянного наблюдения за рынком. Ориентиром служит ключевая ставка ЦБ , уровень которой 15% годовых. Вокруг этого строится весь рынок. Гособлигации в 2026 году остаются самым понятным вариантом для тех, кто хочет минимизировать риски", - приводятся в сообщении NEWS.ru слова Говырина

Депутат уточнил, что государственные облигации легко купить и продать, а также по ним регулярно идут выплаты. По словам Говырина, в среднем они дают около 14-15% в год, а корпоративные бумаги обычно предлагают больше, иногда около 20%.

Кроме того, он отметил, что максимальная выгода от вложений в облигации складывается из купонного дохода и изменения цены бумаги. При этом, если ставка на рынке со временем снижается, то облигации с фиксированным купоном начинают дорожать, и на этом можно дополнительно заработать.