16:28 01.04.2026 (обновлено: 16:32 01.04.2026)
Депутат рассказал о наименее рискованных способах инвестировать
Инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски и позволяют получать доход выше банковских вкладов без необходимости постоянного мониторинга... РИА Новости, 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/investitsii-2084230055.html
https://ria.ru/20260320/vtb-2081856240.html
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски и позволяют получать доход выше банковских вкладов без необходимости постоянного мониторинга рынка, рассказал интернет-изданию NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"Облигации в 2026 году выглядят как хороший способ получать доход выше банковских вкладов без постоянного наблюдения за рынком. Ориентиром служит ключевая ставка ЦБ, уровень которой 15% годовых. Вокруг этого строится весь рынок. Гособлигации в 2026 году остаются самым понятным вариантом для тех, кто хочет минимизировать риски", - приводятся в сообщении NEWS.ru слова Говырина.
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Отец Маска назвал самые перспективные направления для инвестиций
1 апреля, 12:10
Депутат уточнил, что государственные облигации легко купить и продать, а также по ним регулярно идут выплаты. По словам Говырина, в среднем они дают около 14-15% в год, а корпоративные бумаги обычно предлагают больше, иногда около 20%.
Кроме того, он отметил, что максимальная выгода от вложений в облигации складывается из купонного дохода и изменения цены бумаги. При этом, если ставка на рынке со временем снижается, то облигации с фиксированным купоном начинают дорожать, и на этом можно дополнительно заработать.
"При выборе важно смотреть не только на красивую цифру доходности. Нужно понимать, когда именно вернут деньги, есть ли у облигации оферта, то есть право досрочного выкупа, насколько легко ее потом продать, если понадобится выйти раньше срока", - добавил Говырин.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Россиянам назвали оптимальную структуру инвестиций для пассивного дохода
20 марта, 07:21
 
