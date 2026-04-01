Депутат рассказал о наименее рискованных способах инвестировать
Инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски и позволяют получать доход выше банковских вкладов без необходимости постоянного мониторинга... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:28:00+03:00
госдума рф
экономика
алексей говырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928330395_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_4fd2b10b85d9d5d44d8eabc3f6388ef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928330395_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0033c83d32493ba8c9c6ab68adfaa557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Депутат Говырин: инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Инвестиции в государственные облигации несут минимальные риски и позволяют получать доход выше банковских вкладов без необходимости постоянного мониторинга рынка, рассказал интернет-изданию NEWS.ru
член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"Облигации в 2026 году выглядят как хороший способ получать доход выше банковских вкладов без постоянного наблюдения за рынком. Ориентиром служит ключевая ставка ЦБ
, уровень которой 15% годовых. Вокруг этого строится весь рынок. Гособлигации в 2026 году остаются самым понятным вариантом для тех, кто хочет минимизировать риски", - приводятся в сообщении NEWS.ru слова Говырина
Депутат уточнил, что государственные облигации легко купить и продать, а также по ним регулярно идут выплаты. По словам Говырина, в среднем они дают около 14-15% в год, а корпоративные бумаги обычно предлагают больше, иногда около 20%.
Кроме того, он отметил, что максимальная выгода от вложений в облигации складывается из купонного дохода и изменения цены бумаги. При этом, если ставка на рынке со временем снижается, то облигации с фиксированным купоном начинают дорожать, и на этом можно дополнительно заработать.
"При выборе важно смотреть не только на красивую цифру доходности. Нужно понимать, когда именно вернут деньги, есть ли у облигации оферта, то есть право досрочного выкупа, насколько легко ее потом продать, если понадобится выйти раньше срока", - добавил Говырин.