Отец Маска назвал самые перспективные направления для инвестиций

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск на встрече с представителями российского делового сообщества в торгово-промышленной палате РФ назвал цифровизацию, поиск альтернативных природных материалов и добычу полезных ископаемых наиболее перспективными направлениями для инвестиций в ближайшие 20 лет.

"Поиск и добыча природных ископаемых и сырья требуют довольно много усилий, и необходимо подумать, каким образом можно получить это сырье без войны и борьбы", - отметил Маск.