Отец Маска назвал самые перспективные направления для инвестиций

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск на встрече с представителями российского делового сообщества в торгово-промышленной палате РФ назвал цифровизацию, поиск альтернативных природных материалов и добычу полезных ископаемых наиболее перспективными направлениями для инвестиций в ближайшие 20 лет.
"Цифровизация. Эта область предложит большие возможности", - сказал Маск, отвечая на вопрос о наиболее перспективных направлениях для инвестиций в ближайшие 20 лет.
Отец Илона Маска назвал Украину мошенническим государством
31 марта, 14:32
Он также подчеркнул, что перспективным направлением является поиск альтернативных природных материалов, ведь новые товары производятся постоянно. Еще одним направлением, к которому стоит присмотреться инвесторам, по мнению Маска, является добыча ископаемых.
"Поиск и добыча природных ископаемых и сырья требуют довольно много усилий, и необходимо подумать, каким образом можно получить это сырье без войны и борьбы", - отметил Маск.