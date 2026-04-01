КНР и Пакистан выдвинули мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.04.2026
00:31 01.04.2026
КНР и Пакистан выдвинули мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке
КНР и Пакистан выдвинули мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.04.2026
КНР и Пакистан выдвинули мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке
Китай и Пакистан выдвинули совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, состоящую из пяти пунктов. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T00:31:00+03:00
2026-04-01T00:31:00+03:00
в мире
китай
пакистан
персидский залив
ван и (политик)
оон
военная операция сша и израиля против ирана
китай
пакистан
персидский залив
в мире, китай, пакистан, персидский залив, ван и (политик), оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Китай, Пакистан, Персидский залив, Ван И (политик), ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
КНР и Пакистан выдвинули мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке

Китай и Пакистан выдвинули инициативу по восстановлению мира на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Китай и Пакистан выдвинули совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, состоящую из пяти пунктов.
Во вторник в Пекине прошли переговоры министра иностранных дел КНР Ван И и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара. По итогам переговоров стороны представили совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке из пяти пунктов. Текст инициативы распространило агентство Синьхуа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Путин обсудил конфликт на Ближнем Востоке с президентом ОАЭ
31 марта, 19:42
Пункт первый - немедленное прекращение боевых действий. Китай и Пакистан призвали к немедленному прекращению боевых действий и конфликта, принятию мер для предотвращения распространения конфликта. Кроме того, стороны также заявили о необходимости обеспечения доставки гуманитарной помощи во все районы, пострадавшие от конфликта.
Пункт второй - скорейшее начало мирных переговоров. Стороны подчеркнули, что диалог и дипломатия - единственные действенные средства разрешения конфликта. В пункте отмечается, что все стороны должны взять на себя обязательства по мирному урегулированию. Китай и Пакистан также заявили о необходимости обеспечения суверенитета, территориальной целостности, национальной независимости и безопасности Ирана и государств Персидского залива.
Пункт третий - обеспечение безопасности невоенных объектов. Стороны призвали все стороны конфликта немедленно прекратить нападения на гражданское население и невоенные объекты, в частности, на энергетические объекты и мирные ядерные объекты, такие как АЭС.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
СМИ: США попросили союзников перебросить на Ближний Восток батареи Patriot
31 марта, 17:50
Пункт четвертый - обеспечение безопасности судоходных путей. Китай и Пакистан призвали стороны как можно скорее организовать безопасный проход гражданских и коммерческих судов через Ормузский пролив, а также как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в проливе. Стороны подчеркнули, что Ормузский пролив и окружающие его воды являются жизненно важными международными торговыми путями для товаров и энергоносителей.
Пункт пятый - обеспечение приоритета Устава ООН. В этом пункте подчеркивается, что Китай и Пакистан поддерживают достижение соглашения о создании всеобъемлющей рамочной основы для установления прочного мира на основе целей и принципов Устава ООН и международного права.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
КСИР пригрозил атаковать объекты 18 компаний на Ближнем Востоке
31 марта, 17:33
 
В миреКитайПакистанПерсидский заливВан И (политик)ООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
