КНР и Пакистан выдвинули мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Китай и Пакистан выдвинули совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, состоящую из пяти пунктов.
Во вторник в Пекине прошли переговоры министра иностранных дел КНР Ван И и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхака Дара. По итогам переговоров стороны представили совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке из пяти пунктов. Текст инициативы распространило агентство Синьхуа.
Пункт первый - немедленное прекращение боевых действий. Китай и Пакистан призвали к немедленному прекращению боевых действий и конфликта, принятию мер для предотвращения распространения конфликта. Кроме того, стороны также заявили о необходимости обеспечения доставки гуманитарной помощи во все районы, пострадавшие от конфликта.
Пункт второй - скорейшее начало мирных переговоров. Стороны подчеркнули, что диалог и дипломатия - единственные действенные средства разрешения конфликта. В пункте отмечается, что все стороны должны взять на себя обязательства по мирному урегулированию. Китай и Пакистан также заявили о необходимости обеспечения суверенитета, территориальной целостности, национальной независимости и безопасности Ирана и государств Персидского залива.
Пункт третий - обеспечение безопасности невоенных объектов. Стороны призвали все стороны конфликта немедленно прекратить нападения на гражданское население и невоенные объекты, в частности, на энергетические объекты и мирные ядерные объекты, такие как АЭС.
Пункт четвертый - обеспечение безопасности судоходных путей. Китай и Пакистан призвали стороны как можно скорее организовать безопасный проход гражданских и коммерческих судов через Ормузский пролив, а также как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в проливе. Стороны подчеркнули, что Ормузский пролив и окружающие его воды являются жизненно важными международными торговыми путями для товаров и энергоносителей.
Пункт пятый - обеспечение приоритета Устава ООН. В этом пункте подчеркивается, что Китай и Пакистан поддерживают достижение соглашения о создании всеобъемлющей рамочной основы для установления прочного мира на основе целей и принципов Устава ООН и международного права.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.