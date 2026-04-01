КНР и Пакистан выдвинули мирную инициативу по конфликту на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Китай и Пакистан выдвинули совместную инициативу по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, состоящую из пяти пунктов.

Пункт первый - немедленное прекращение боевых действий. Китай и Пакистан призвали к немедленному прекращению боевых действий и конфликта, принятию мер для предотвращения распространения конфликта. Кроме того, стороны также заявили о необходимости обеспечения доставки гуманитарной помощи во все районы, пострадавшие от конфликта.

Пункт второй - скорейшее начало мирных переговоров. Стороны подчеркнули, что диалог и дипломатия - единственные действенные средства разрешения конфликта. В пункте отмечается, что все стороны должны взять на себя обязательства по мирному урегулированию. Китай и Пакистан также заявили о необходимости обеспечения суверенитета, территориальной целостности, национальной независимости и безопасности Ирана и государств Персидского залива.

Пункт третий - обеспечение безопасности невоенных объектов. Стороны призвали все стороны конфликта немедленно прекратить нападения на гражданское население и невоенные объекты, в частности, на энергетические объекты и мирные ядерные объекты, такие как АЭС.

Пункт четвертый - обеспечение безопасности судоходных путей. Китай и Пакистан призвали стороны как можно скорее организовать безопасный проход гражданских и коммерческих судов через Ормузский пролив , а также как можно быстрее восстановить нормальное судоходство в проливе. Стороны подчеркнули, что Ормузский пролив и окружающие его воды являются жизненно важными международными торговыми путями для товаров и энергоносителей.

Пункт пятый - обеспечение приоритета Устава ООН . В этом пункте подчеркивается, что Китай и Пакистан поддерживают достижение соглашения о создании всеобъемлющей рамочной основы для установления прочного мира на основе целей и принципов Устава ООН и международного права.