Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 01.04.2026 (обновлено: 12:27 03.04.2026)
https://ria.ru/20260401/ilteryakova-2084095195.html
Дали по носу: российская гимнастка заставила истерить всю Украину
Дали по носу: российская гимнастка заставила истерить всю Украину
Пятнадцатилетняя гимнастка из России подняла на уши всю Украину. Очередная церемония награждения завершилась скандалом. Что произошло и почему для спортсменки... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
ярослава магучих
международная федерация гимнастики (fig)
вокруг спорта
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
художественная гимнастика
борьба
легкая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084092844_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_522430c68b8779d14efa8b5cfcdefd0a.jpg
https://ria.ru/20260312/svischev-2080252140.html
https://ria.ru/20260327/ukraina--2083175864.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084092844_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_6a6b42d18ec32a5d220a304fdd74d8d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Ярослава Магучих, Международная федерация гимнастики (FIG), Вокруг спорта, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Художественная гимнастика, Борьба, Легкая атлетика

Дали по носу: российская гимнастка заставила истерить всю Украину

© РИА Новости / Григорий СысоевСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Андрей Васильчин. Пятнадцатилетняя гимнастка из России подняла на уши всю Украину. Очередная церемония награждения завершилась скандалом. Что произошло и почему для спортсменки требуют жесткого наказания?

"Лишить нейтрального статуса"

После жесткого бана позиция мировых федераций по допуску россиян до турниров медленно смягчается. К примеру, с начала 2024 года нашим гимнастам разрешили выступать в нейтральном статусе.
Одной из представительниц России, отправившейся в Болгарию на этап Кубка мира по художественной гимнастике, стала 15-летняя уроженка Уфы София Ильтерякова. Юная спортсменка набрала 29,700 балла в упражнениях с обручем и показала второй результат. Золото с этим снарядом взяла украинка Таисия Онофрийчук, а бронзу — итальянка София Раффаэли.
© РИА Новости / Григорий СысоевСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
София Ильтерякова
Когда российский атлет оказывается на одном пьедестале с украинским, то с большой долей вероятности может произойти что-то не совсем спортивное. На этот раз выделилась Ильтерякова. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, а россиянка продолжила стоять, отвернувшись к ним спиной.
Главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что Ильтерякова только в этом сезоне перешла из юниорской категории во взрослую. Спортсменка впервые принимала участие в соревнованиях уровня Кубка мира и могла немного растеряться.. "Для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно", — отметила она.
Но на Украине впали в истерику и потребовали неадекватное наказание — лишения нейтрального статуса. При этом сами при каждом удобном случае намеренно устраивают провокации во время турниров и церемоний награждений призеров.
Одним из главных героев прошедшего в Сербии молодежного чемпионата мира по борьбе стал Бозигит Исламгереев. Его невероятный прием в четвертьфинальной схватке против француза Рахида Магамадова резко завирусился в соцсетях, и чудом вышедший в полуфинал россиянин довел дело до конца. В финале он одолел турка Ахмета Ягана, а на вручении медалей в честь Исламгеерева подняли российский флаг и включили гимн.
Однако занявший третье место украинец Артур Костюк сразу после этого сошел с пьедестала и повернулся к флагу спиной. Не только к российскому триколору — получается, к своему флагу он тоже проявил неуважение.
На прошедших в Италии паралимпийских играх украинцы не упускали возможности выразить неуважение к допущенным под национальным флагом российским атлетам. Национальный паралимпийский комитет Украины объявил о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр и потребовал от организаторов отказа от использования украинского флага.
Дело пошло дальше. После скандалов со скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого дисквалифицировали за шлем с фото погибших спортсменов, и лыжницей Александрой Кононовой, которую на церемонии награждения попросили снять серьги с политическим лозунгом, Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет в "особом партнерстве" с россиянами.
«
"Никогда прежде наша команда и руководители штаба команды не сталкивались со столь открыто негативными проявлениями и даже препятствиями в отношении украинцев как представителей национального паралимпийского комитета", — говорилось в заявлении.
А за отклонение от подобных позиций украинских спортсменов ждет шквал критики на родине. Так случилось, например, с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМария Ласицкене и Ярослава Магучих
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мария Ласицкене и Ярослава Магучих
Обе спортсменки взяли олимпийские медали (У Магучих была бронза, а у Ласицкене — серебро), после чего сфотографировались с флагами. Сразу после публикации фото в Сети Магучих начали травить, называть "позором страны" и прочими нелицеприятными словами. Вопросы о том, "жалеет ли она о случившемся", Магучих задают до сих пор.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    460
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала