Дали по носу: российская гимнастка заставила истерить всю Украину

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Андрей Васильчин. Пятнадцатилетняя гимнастка из России подняла на уши всю Украину. Очередная церемония награждения завершилась скандалом. Что произошло и почему для спортсменки требуют жесткого наказания?

"Лишить нейтрального статуса"

После жесткого бана позиция мировых федераций по допуску россиян до турниров медленно смягчается. К примеру, с начала 2024 года нашим гимнастам разрешили выступать в нейтральном статусе.

Одной из представительниц России, отправившейся в Болгарию на этап Кубка мира по художественной гимнастике, стала 15-летняя уроженка Уфы София Ильтерякова. Юная спортсменка набрала 29,700 балла в упражнениях с обручем и показала второй результат. Золото с этим снарядом взяла украинка Таисия Онофрийчук, а бронзу — итальянка София Раффаэли.

Когда российский атлет оказывается на одном пьедестале с украинским, то с большой долей вероятности может произойти что-то не совсем спортивное. На этот раз выделилась Ильтерякова. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, а россиянка продолжила стоять, отвернувшись к ним спиной.

Главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что Ильтерякова только в этом сезоне перешла из юниорской категории во взрослую. Спортсменка впервые принимала участие в соревнованиях уровня Кубка мира и могла немного растеряться.. "Для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно", — отметила она.

Но на Украине впали в истерику и потребовали неадекватное наказание — лишения нейтрального статуса. При этом сами при каждом удобном случае намеренно устраивают провокации во время турниров и церемоний награждений призеров.

Одним из главных героев прошедшего в Сербии молодежного чемпионата мира по борьбе стал Бозигит Исламгереев. Его невероятный прием в четвертьфинальной схватке против француза Рахида Магамадова резко завирусился в соцсетях, и чудом вышедший в полуфинал россиянин довел дело до конца. В финале он одолел турка Ахмета Ягана, а на вручении медалей в честь Исламгеерева подняли российский флаг и включили гимн.

Однако занявший третье место украинец Артур Костюк сразу после этого сошел с пьедестала и повернулся к флагу спиной. Не только к российскому триколору — получается, к своему флагу он тоже проявил неуважение.

На прошедших в Италии паралимпийских играх украинцы не упускали возможности выразить неуважение к допущенным под национальным флагом российским атлетам. Национальный паралимпийский комитет Украины объявил о бойкоте церемонии открытия Паралимпийских игр и потребовал от организаторов отказа от использования украинского флага.

Дело пошло дальше. После скандалов со скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого дисквалифицировали за шлем с фото погибших спортсменов, и лыжницей Александрой Кононовой, которую на церемонии награждения попросили снять серьги с политическим лозунгом, Национальный паралимпийский комитет Украины обвинил Международный паралимпийский комитет в "особом партнерстве" с россиянами.

« "Никогда прежде наша команда и руководители штаба команды не сталкивались со столь открыто негативными проявлениями и даже препятствиями в отношении украинцев как представителей национального паралимпийского комитета", — говорилось в заявлении.

А за отклонение от подобных позиций украинских спортсменов ждет шквал критики на родине. Так случилось, например, с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.