World Gymnastics расследует инцидент с Ильтеряковой и гимном Украины

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) объявила на своем сайте о начале расследования инцидента с российской гимнасткой Софией Ильтеряковой во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

В понедельник 15-летняя Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять, развернувшись к ним спиной. Федерация гимнастики Украины во вторник потребовала лишить россиянку нейтрального статуса.

"Международная федерация гимнастики подтверждает факт инцидента с участием выступающей в нейтральном статусе спортсменки Софии Ильтеряковой во время церемонии награждения в упражнении с обручем на Кубке мира по художественной гимнастике 2026 года в Софии , который состоялся 30 марта 2026 года. В настоящее время данный вопрос рассматривается, проводится тщательная оценка всей соответствующей информации. Любые дальнейшие шаги будут определены в соответствии с применимыми правилами и установленными процедурами", - говорится в сообщении World Gymnastics, в котором добавлено, что на данном этапе процесса дальнейших комментариев не будет.

Главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что Ильтерякова только в этом сезоне перешла из юниорской категории во взрослую. Спортсменка впервые принимала участие в соревнованиях уровня Кубка мира. "Во время церемонии награждения София могла немного растеряться — для спортсменки, которая впервые выходит на такой уровень, это абсолютно естественно", — отметила она.